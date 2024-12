L’arbitro. Marchetti aiutato dalla sala Var

Arbitro MARCHETTI 6: nel complesso dirige con autorevolezza, dosando giustamente i cartellini gialli. Concede un rigore dubbio, al limite, per un contatto in velocità di Mateju su Pittarello che si lascia platealmente cadere. Fortunatamente il fuorigioco dell’attaccante ex Cittadella, rilevato dagli ottimi varisti Volpi e Di Paolo, porta all’annullamento della massima punizione. Nella ripresa, in una situazione similare, con Petriccione che tocca Pio, nessun fallo rilevato. Troppo corposo il recupero, ben sette minuti, anche se un po’ di tempo si era perso in occasione del rigore e della verifica Var.