L’arbitro. Parma-Spezia diretta da Collu

Ad arbitrare Parma-Spezia sarà il 34enne Giuseppe Collu (nella foto) della sezione di Cagliari.

Un direttore di gara giovane che ha esordito in Serie A il 5 novembre 2023 arbitrando il match Verona-Monza (1-3). Trattasi del secondo arbitro sardo ad aver diretto una gara di Serie A dopo Giua, il primo cagliaritano nella storia. Non ci sono precedenti con lo Spezia, uno invece con il Parma nella gara disputata al ‘Liberati’ contro la Ternana vinta per 3-1 dai ducali.

Collu sarà coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Claudio Barone della sezione di Roma 1, con Marco Emmanuele della sezione di Pisa quarto ufficiale. Al Var l’esperto Lorenzo Maggioni di Lecco, Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

F.B.