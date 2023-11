L’arbitro. Un fischietto di serie A per la sfida con il Parma

Un match importante di serie B affidato un arbitro fra i più esperti della massima serie.

A dirigere la sfida di sabato, al ‘Picco’ (ore 16,15) tra Spezia e Parma, l’Aia ha designato Gianluca Manganiello, classe 1981, di Pinerolo (nella foto). Un direttore di gara esperto che vanta nel suo curriculum 83 partite in Serie A e 119 in Serie B. Sono addirittura 20 i precedenti dello Spezia con l’arbitro piemontese, per un bilancio di otto vittorie aquilotte, cinque sconfitte e sette pareggi. L’ultima gara delle Aquile arbitrata da Manganiello è stata Spezia-Cremenose (2-2), nello scorso campionato di Serie A. Dieci le partite del Parma arbitrate dal direttore di gara di Pinerolo: due vittorie ducali, sei sconfitte, due pareggi. Gli assistenti di gara saranno Domenica Rocca di Catanzaro e Francesco Luciani di Milano, quarto ufficiale Gabriele Scatena di Avezzano. Al Var Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, all’Avar Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo, assistente in serie A fino al 2022.

F.B.