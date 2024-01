L’attacco continua a non segnare. Arriva in difesa Matěju dal Palermo

ZOET 7: riscuote applausi per la parata sul tiro a botta sicura di Coda e per il colpo di reni splendido a respingere la pallombella di Vazquez destinata al sette. Tutti in piedi per la grande reattività sul rasoterra di Falletti.

GELASHVILI 6,5: a suo agio nella difesa a tre, è decisivo un suo intervento a sventare la minaccia su un insidioso rasoterra di Sernicola. Esce per infortunio (46’ MUHL 6,5: si presenta con un lancio illuminante per Verde in contropiede. Nel prosieguo regge bene botta sui dirimpettai cremonesi).

HRISTOV 6: dà discreta sicurezza in difesa, brillando per reattività sulle palle aeree, più in difficoltà a terra nel contrastare i dribbling eccezionali di Falletti.

NIKOLAOU 6: alterna interventi tempestivi, specie sul fronte aereo, a qualche indecisione nella scelta dei tempi.

VIGNALI 6: torna a respirare l’aria del ‘Picco’ che trasmette forza e intraprendenza da lui ben interpretate. Fa buona guardia sulle percussioni di Zanimacchia, prova la via della rete con un fendente deviato in angolo (84’ CIPOT s.v.).

KOUDA 5,5: mani nei capelli per il rigore in movimento sparacchiato in curva. Il ragazzo ci mette gamba e intraprendenza, dimostrando carattere. Ottimo l’assist per la testa di Bandinelli (84’ CANDELARI s.v.).

ESPOSITO S. 4: prima fallisce un’occasionissima da favorevole posizione, poi completa l’opera con una svirgolata inammissibile a servire Coda per la rete del vantaggio cremonese. Fischiatissimo dal pubblico.

BANDINELLI 5: potenzialità lasciate sottotraccia in una manovra dove si fa fatica a fare due passaggi di prima. Senza esito il suo colpo di testa parato da Jungdal (75’ KROLLIS 5: non dà mai l’idea di poter incidere).

CASSATA 5,5: dirottato per cause di forza maggiore sull’esterno sinistra, Sernicola è per lui un’autentica spina nel fianco (61’ JAGIELLO 6: qualche accelerazione degna di nota e tanto carattere).

VERDE 6: si sacrifica in fase di non possesso, qualche buona giocata nella ripresa. Mette sui piedi di Kouda un pallone d’oro malamente sprecato.

ESPOSITO P. 5: si carica sulle spalle il peso dell’attacco aquilotto contro la migliore difesa del campionato, portando a referto zero tiri in porta. Ritarda la battuta a rete sull’ottimo servizio di Verde.

ALL. D’ANGELO 5,5: il condottiero non può fare miracoli ma non si arrende: “La squadra la salviamo!”.

In arrivo rinforzi tardivi, il primo dei quali sarà il terzino sinistro Aleš Matějů, classe 1996, nazionale ceco, proveniente dal Palermo (17 presenze nell’attuale torneo), già nel Brescia, con esperienza importante in cadetteria (115 presenze) e in A (40 presenze). A seguire l’attaccante Diego Falcinelli dal Modena.

ARBITRO CAMPLONE 6: direzione di gara così così.

Fabio Bernardini