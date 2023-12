L’avversario. Ducali senza il bomber Benek. Chichizola e Estevez, ritorno da ex

"Il match di Spezia sarà molto simile a quello disputato contro il Modena a livello tattico. Loro hanno giocatori giovani e di qualità, ma io penso solo a noi. Voglio che i miei giocatori lottino con grande intensità, dovremo essere bravi a portare l’ambiente dalla nostra parte". Così il tecnico del Parma Fabio Pecchia, nello scorso campionato mai vincente contro il Pisa di D’Angelo: "Quelle due partite gridano vendetta". Il Parma, capolista del campionato di Serie B, in coabitazione con il Venezia a quota 30 punti, si presenterà al ‘Picco’ con quasi l’intero organico, fatta eccezione per l’attaccante Benek, il miglior realizzatore degli emiliani con sette reti, influenzato e per il centrocampista Sohm, squalificato. "La squadra sta bene – ha affermato il tecnico dei ducali – Chi scenderà in campo dovrà essere pronto a fornire una prestazione di altissimo livello". I numeri del Parma sono da far tremare i polsi: la capolista ha il migliore attacco del campionato con 28 gol realizzati (contro gli undici dello Spezia), 25 dei quali segnati in area di rigore e la terza miglior difesa con solo tredici reti incassate.

Lontano dal ‘Tardini’ il Parma ha vinto quattro partite e perso due contro il Venezia e il Lecco. Nelle fila dei ducali si rivedrà il portiere Chichizola, al quale si legano ricordi indimenticabili dal 2014 al 2017, in Serie B, con ben 141 presenze. Tra gli emiliani anche il forte centrocampista Estevez, 29 presenze in Serie A con le Aquile, non riscattato dallo Spezia nel 2021. Questo il probabile undici iniziale (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Partipilo; Bonny.

Fabio Bernardini