Le pagelle dei giocatori aquilotti. Reca spina nel fianco per la difesa pugliese. Hristov e Wisniewski fanno...riposare Gori

GORI s.v.: spettatore non pagante, non si ricorda una sua parata.

WISNIEWSKI 7: conferma il suo ottimo stato di forma con chiusure implacabili, una delle quali decisiva sul contropiede di Novakovich. Concede le briciole a Lasagna, dominando la scena.

HRISTOV 7: un mastino che arpiona la preda, chiude in anticipo ogni varco prima a Favilli, poi a Novakovich, per poi rilanciare l’azione.

BERTOLA 6,5: gara di sostanza e temperamento, fa sobbalzare il ‘Picco’ con un colpo di testa che si perde di poco alto sopra la traversa.

ELIA 6: schiaccia Dorval nella sua metà con le sue frequenti incursioni, non sempre però finalizzate con quella precisione che si imporrebbe nell’ultimo passaggio. Da matita rossa l’errore sul finire del primo tempo, con un dribbling mai riuscito che innesta un pericolosissimo contropiede barese (83’ CANDELARI s.v.).

NAGY 6,5: accarezza la prima gioia in maglia bianca con un fendente che Radunovic respinge di pancia, a compendio di una prestazione anima & core.

ESPOSITO S. 6,5: un maestro d’orchestra che dirige a memoria la truppa. Tenace in fase di interdizione, qualche buona intuizione, ci prova con un fendente su punizione, facile preda di Radunovic.

BANDINELLI 6,5: coriaceo, sempre sul pezzo, fornisce a Pio un assist di prima in verticale di ottima fattura, sul quale si infortuna (25’ CASSATA 7: si presenta con un bellissimo cross per la testa di Pio, per poi deliziare la platea con il suo agonismo coniugato a una discreta tecnica).

RECA 7: una spina nel fianco per la retroguardia barese con le sue immancabili progressioni, splendida la sua palombella per l’incornata di Colak. Mani nei capelli e imprecazioni a non finire per il suo destro che si infrange all’incrocio dei pali a portiere battuto (69’ VIGNALI 6,5: il tempo di provarci con un rasoterra parato da Radunovic).

ESPOSITO P. 6,5: ottimo nei movimenti e nei tocchi di prima nelle triangolazioni, va vicinissimo al quinto gol con un diagonale che si infrange sul palo. Nel prosieguo non schiaccia bene di testa un ottimo cross di Cassata (83’ DI SERIO s.v.).

SOLERI 6: spreca un rigore in movimento, per poi partecipare attivamente al gioco di squadra con le consuete spizzicate di testa a cercare i compagni (46’ COLAK 6,5: fa sobbalzare la curva Piscina con un colpo di testa deviato in angolo da Radunovic).

ALL. D’ANGELO 7: la sua squadra domina in lungo e in largo, andando vicino al gol in ben sei occasioni, con due pali che gridano vendetta. Gli applausi finali del ‘Picco’ attestano la grande prova dei bianchi, solo la sfortuna non consente agli Aquilotti di conquistare una vittoria che sarebbe stata sacrosanta. Prosegue l’imbattibilità, decimo risultato utile consecutivo nell’attuale campionato.

Fabio Bernardini