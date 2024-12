Le pagelle, ottima prestazione per la maggior parte dei giocatori aquilotti. Wisniewski e Hristov alzano il muro in difesa. Salvatore Esposito detta legge a centrocampo

GORI 7,5: ormai non fanno più notizia le sue parate salva-risultato, strepitosa quella sul colpo di testa di Coda, altrettanto incisiva quella sul fendente dello stesso attaccante doriano.

WISNIEWSKI 7: crudele nella marcatura di Tutino, una sola sbavatura su Coda che gli prende il tempo per il colpo di testa che Gori salva con un intervento prodigioso. Urlo strozzato in gola per la sua inzuccata deviata in corner da Ghidotti.

HRISTOV 7,5: stoico con il turbante, è un esempio di abnegazione e tenacia, praticamente insuperabile.

MATEJU 6,5: un mastino implacabile, un po’ di testa, un po’ di piede mette a tacere le velleità avversarie.

ELIA 6,5: fatica un po’, sulle prime, su Ioannou, decisamente meglio quando si ritrova a duettare con il subentrato Barreca. Ottimo nell’interpretazione della fase difensiva, pungente nelle sue percussioni, fornisce un pallone d’oro a Degli Innocenti.

NAGY 6,5: maratoneta, chiude tutti i varchi delle linee di passaggio (89’ FALCINELLI 6: potrebbe siglare il suo primo gol in maglia bianca, ma la deviazione di Meulensteen non glielo consente).

ESPOSITO S. 7,5: anche stavolta tra i migliori, blinda ogni pallone con giocate di pura tecnica, è il geometra del ‘Ferraris’ disegnando linee di passaggio perfette.

BANDINELLI 6: a fasi alterne, recupera molti palloni, occupa bene gli spazi, propizia la prima occasione gol per i bianchi, ma è latitante in fase conclusiva (65’ DEGLI INNOCENTI 7: entra molto bene in partita, sfiorando il gol con un tiro da fuori area deviato in calcio d’angolo da Ghidotti).

RECA 6: corsa costante e puntualità negli interventi in fase difensiva (76’ AURELIO 7: apporta energia pura alla manovra aquilotta, delizioso il suo cross per la testa di Colak, un vero peccato il suo colpo di testa ravvicinato respinto da Ghidotti).

ESPOSITO P. 7: fa reparto da solo, punto di riferimento costante degli aquilotti sul fronte offensivo. Prova la botta vincente con una semirovesciata che termina sul fondo, per poi recriminare per il suo colpo di testa destinato al sette.

DI SERIO 5: si divora un gol a porta vuota, calciando sull’esterno della rete. Troppe volte scivola nei movimenti in velocità, sbagliando qualche giocata decisiva. E dire che poteva essere la sua partita per le qualità che porta in dote di attaccare la profondità (65’ COLAK 6: si becca i rimbrotti di Salvatore Esposito per il suo eccesso di egoismo quando non lo serve liberissimo al centro dell’area, troppo alto il colpo di testa su bel servizio di Aurelio).

ALL. D’ANGELO 7,5: la sua squadra manda l’ennesimo messaggio di forza al campionato disputando una partita da ‘grande’, privata della vittoria solo dalle parate prodigiose di Ghidotti. Per la promozione diretta lo Spezia c’è, eccome.

Fabio Bernardini