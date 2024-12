Le pagelle, prestazione sotto tono da parte di alcuni aquilotti. Degli Innocenti disorienta gli avversari. Salva Esposito lotta e serve l’assist al fratello

GORI 6: non fa il miracolo sull’incornata angolata di Debenedetti, per il resto normale amministrazione.

BERTOLA 6: non è impeccabile nella chiusura sul colpo di testa vincente di Debenedetti, l’impressione è che non scali efficacemente sull’attaccante biancorosso. Brividi freddi quando concede metri e spazio a Fiori, la cui conclusione si infrange sul palo. Si riscatta fornendo l’assist del pareggio a Falcinelli.

HRISTOV 6,5: apporta personalità e carattere, riscuotendo applausi per il suo decisivo tackle su Mensah lanciato in contropiede. Un po’ sorpreso anche lui dall’elevazione vincente di Debenedetti. Ammonito, sarà squalificato.

MATEJU 6: nulla da dire in marcatura, nel suo raggio di azione non si passa (64’ BANDINELLI 6: qualche input di qualità, ma servirebbe maggior coraggio sotto porta).

ELIA 6,5: volitivo, determinato, guizzante, crea spesso la superiorità numerica con i suoi dribbling: grave l’errore sotto porta quando sparacchia in curva Ferrovia il possibile 1-1.

NAGY 5,5: in ombra, forse un po’ in debito di ossigeno rispetto alle ultime prestazioni convincenti (46’ FALCINELLI 6,5: scatena l’esultanza del ‘Picco’ per il suo primo gol in maglia bianca, subito dopo aver sbagliato un gol fatto).

ESPOSITO S. 7,5: non cede un millimetro agli avversari, deliziando la platea per la calibratura dei passaggi e la forza agonistica che mette in ogni giocata. Fornisce al fratello la sfera del possibile pareggio, ma la traversa nega la gioia del gol, imprecazioni a non finire per l’assist che porta al gol Pio, annullato per fuorigioco.

DEGLI INNOCENTI 7,5: vivave, frizzante, veloce, combattivo, dà imprevedibilità alla manovra aquilotta con alcune incursioni palla al piede che disorientano la difesa virgiliana. Mani nei capelli per il suo tiro che ha impattato il sette (79’ SOLERI 5: spreca malamente la sfera del pareggio calciando sui piedi di Festa).

RECA 5: concede troppa libertà a Galuppini sull’assist vincente a Debenedetti. Confusionario e impreciso nelle progressioni in avanti (60’ AURELIO 6: contributo di quantità non di qualità. Improponibili alcune conclusioni terminate alle stelle).

COLAK 5: tanta pressione sul portatore di palla avversario in fase di uscita, ma poca efficacia sotto porta, quasi a pestarsi i piedi con Pio (60’ DI SERIO 5,5: non incide, spesso ricorrendo a giocate improbabili).

ESPOSITO P. 7: punto di riferimento costante negli assalti degli Aquilotti, una sua girata si stampa sulla traversa, fa esplodere il ‘Picco’ per il suo gol di testa, ma la gioia è freddata dalla decisione del Var che annulla per un millimetrico fuorigioco.

ALL. D’ANGELO 7: è uno Spezia sfortunatissimo che avrebbe meritato la vittoria per la mole di gioco prodotta e le occasioni create. Vero è che sotto porta occorrerebbe una maggiore lucidità. Giusti i cambi operati dal tecnico e il turn over.

Fabio Bernardini