Le trattative di mercato. Lapadula a un passo. Accordo ai dettagli

Gianluca Lapadula è a un passo dal vestire la maglia bianca. Il bomber italo-peruviano, classe 1990, da tempo obiettivo numero uno del ds Stefano Melissano, ha accettato la proposta economica formulatagli dal club bianco (rivisitazione al ribasso dello stipendio) e, grazie anche all’importante contribuzione del Cagliari in termini di buonuscita, è pronto a vestire la casacca delle Aquile. La fumata bianca dell’operazione, avvallata dai Platek, si attendeva per ieri sera, previo ok finale proveniente da Cagliari.

Non ci sarà la partenza di Antonio Colak, come pareva sulle prime, perché le condizioni fisiche di Edoardo Soleri, alle prese con un’infiammazione al tendine, preoccupano non poco lo staff tecnico che vorrebbe contare, da qui alla fine della stagione, su un lotto di cinque attaccanti. Lapadula, sotto contratto con il Cagliari fino al 30 giugno 2025, arriverà in prestito, c’è poi un accordo tra lo Spezia e il giocatore nel proseguire il rapporto dopo il 30 giugno, se si verificheranno una serie di condizioni. Lapadula, classica punta centrale d’area di rigore, un autentico valore aggiunto per la Serie B, vanta 174 gol in carriera, 37 dei quali segnati in Serie A, 59 in cadetteria. Quello di Lapadula, sarà, probabilmente, l’unico inserimento in entrata, salvo occasioni dell’ultima ora per un centrale difensivo. Proposto Vicari, ma non rientrerebbe nei piani. In stand-by l’attaccante Alessandro Seghetti del Perugia. Infine, dopo ben sei anni di militanza nello Spezia, Salva Ferrer lascia le Aquile per accasarsi in una squadra di Serie B tedesca. D’obbligo, da parte di tutto il popolo bianco, un caloroso in bocca al lupo allo spagnolo, un cuore aquilotto per sempre.

Fabio Bernardini