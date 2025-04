Leonardo Semplici torna al Picco: Sampdoria cerca la salvezza contro lo Spezia

Leonardo Semplici tornerà a sedere sulla panchina del ‘Picco’ dopo quasi due anni. L’ultima volta fu il 27 maggio 2023, quando il suo Spezia sprofondò al ‘Picco’ contro il Torino per 4-0. A seguire la sconfitta di Roma e il ko con il Verona, ai play-out, che costò la retrocessione. Il tecnico fiorentino, ora alla guida della Sampdoria, dopo il ko casalingo della sua squadra contro il Frosinone (0-3), ha cercato di lanciare segnali di positività: "Abbiamo capito gli errori, con il lavoro e lo spirito ci salveremo. La sconfitta con il Frosinone ci ha fatto male, ma non deve condizionare quello che è il nostro cammino. Ci siamo compattati e abbiamo lavorato, nella consapevolezza che stiamo lottando per la salvezza. Ciò che conta, prima ancora del modulo, sono la mentalità e lo spirito con le quali si affrontano le partite. Abbiamo deciso di lottare e dare tutto ciò che abbiamo. La sconfitta di sabato scorso ci deve trasmettere voglia di rivalsa per conquistare la salvezza, trasformando la delusione in rabbia positiva".

Non è mancato un passaggio sullo Spezia: "Andremo ad affrontare una squadra che ha grandi valori e sta facendo un grande campionato. Sarà una partita difficile, servirà il giusto approccio". Il tecnico blucerchiato dovrà fare a meno di cinque giocatori: Bellemo, Ioannou, Perisan, Romagnoli, Tutino. La Sampdoria occupa il 17° posto in classifica con 32 punti, in piena zona play-out.

Fabio BernardiniNella foto: Leonardo Semplici