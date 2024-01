L’ex allenatore e l’ex aquilotto si sono rincontrati a Praga. D’Adderio e Herzan amarcord: "Lo Spezia non si dimentica»

"Spezia non si dimentica, sempre nel cuore!". Lunedì scorso, nello splendido scenario di Praga, è andata in scena una bellissima rimpatriata a tinte bianche tra l’ex mister dello Spezia Salvo Fulvio D’Adderio e l’ex aquilotto Ondrej Herzan. Il popolare Fulvio, protagonista alla guida delle Aquile della splendida vittoria del campionato di Seconda divisione nel 2010, in visita con la moglie Franca a Praga, non ha esitato a contattare telefonicamente il ‘soldatino’ ceco Herzan che risiede a cento chilometri dalla capitale ceca. Quest’ultimo, accompagnato dalla moglie Leona, è salito sul primo treno e ha raggiunto l’ex tecnico aquilotto per incontrarlo e rinverdire i ricordi passati in riva al Golfo. Herzan, uno dei pochissimi a non abbandonare lo Spezia quando ripartì dalla Serie D dopo il fallimento del 2008, attualmente allenatore in una squadra giovanile, si è commosso nell’incontrare il mister che ne valorizzò come nessuno le qualità. Tanti i momenti indimenticabili tornati vivi nei racconti dei due protagonisti, in particolare la grande cavalcata nel campionato di Seconda divisione con la vittoria nello spareggio promozione contro il Legnano, in un ‘Picco’ modello Serie A, gremito di oltre diecimila tifosi festanti. Un legame fortissimo quello di Herzan e D’Adderio con Spezia, mai rescisso, sintetizzato dalla celebre frase proferita dal tecnico di San Martino in Pensilis passata alla storia: "Ogni volta che vedo Spezia è come se fosse la prima volta, come se fosse l’ultima, come se fosse l’unica". Due professionisti di assoluto valore e uomini veri, innamorati dei colori bianchi, che in seno al club di via Melara potrebbero dare ancora il loro valido contributo in termini di competenza, professionalità e attaccamento.

Fabio Bernardini