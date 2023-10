L’INIZIATIVA. Tifosi in corteo da piazza del Mercato fino al ’Picco’

Cresce l’attesa fra i tifosi per il ritorno al ‘Picco’ dopo 5 mesi di assenza. Ieri i supporter della Curva Ferrovia hanno suonato la carica: "È il momento di tornare a dimostrare ancora una volta cosa vuol dire giocare a Spezia. Sta a noi scendere in campo con i ragazzi, per dimostrare cosa vuol dire il calore del nostro stadio. Abbiamo messo paura a grandi campioni al ‘Picco’, facciamolo nuovamente chiunque sia l’avversario. Ritroviamoci tutti alle 13 in piazza del Mercato da dove partirà il corteo per far riassaporare alla città il profumo del ‘Football day’".

Preparazione. Confermata l’intenzione di Alvini di tornare alla difesa a 4, con Amian e Gelashvili centrali. In attacco provato Moro punta centrale.

Ekdal. Respinto il ricorso contro la squalifica di tre giornate.

Coppa Italia. Sassuolo- Spezia dei ’sedicesimi’ si giocherà il 2 novembre alle 18 con diretta su Italia1.