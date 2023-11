Lo Spezia cerca la svolta a Cremona. Si riparte dalla bella prova in Coppa

Una partita importante su più fronti: per mister Alvini che a Cremona ha lasciato comunque buoni ricordi e per lo Spezia che allo ’Zini’ cerca punti importanti, sulla scia dell’ottima prova di Coppa Italia e di una serie di risultati positivi. Ma nel campionato dei tre punti i pareggi fanno poca classifica, quindi pur nella difficoltà oggettiva della sfida, a Cremona il bottino pieno è un obiettivo su cui puntare. Si riparte dalle considerazioni delle ultime due gare, con la prospettiva di tre partite in solo nove giorni: oggi la Cremonese, il recupero a Lecco mercoledì e quindi la Ternana...

Mister, un tour de force?

"Io considero tutti i giocatori come titolari – dice Alvini – sono contento delle risposte che ho avuto, abbiamo portato il Sassuolo ai calci di rigore. E abbiamo pareggiato, non perso, contro una squadra che ha messo in campo tutti i titolari. Quanto ai due giorni in meno, ci vuole solo un po’ più di attenzione. Alcune squadre giocano al lunedì. Ma non è un alibi.

Pensa a qualcosa in attacco, tipo Kouda piu avanti?

"Ci penso ogni giorno, è un giocatore in grande ascesa. Ci stiamo lavorando, come lui altri e spero che stia bene e possa giocare"

Che partita sarà con la Cremonese?

"Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, vogliamo fare la nostra partita, ma con tre partite in pochi giorni dobbiamo prepararci bene. Ci manca la vittoria, ma lo Spezia è sempre sul pezzo, sta crescendo. Contro Palermo, Cosenza e Sassuolo, abbiamo sempre fatto bene, e quindi siamo fiduciosi".

Cosa manca ancora?

"Sto lavorando, è mio compito far migliorare la squadra sopratutto davanti. Creiamo molto, ma piano piano miglioreremo anche nei sedici metri".

Tanti giovani in squadra, Cipot come sta andando?

"E’ un ragazzo solare, un piacere allenarlo, come tutti gli altri ragazzi giovani che abbiamo. Siamo in 28 e tutti bravi".

Il Ceo Gazzoli parla di ricostruzione e pazienza...

"Giusto, lo Spezia con questi giovani avrà un grande futuro, possiamo fare tante cose e bene, ma bisogna avere pazienza. E il campionato è lungo"

La differenza tra Bertola e Gelashvili?

"Il georgiano (che non sarà disponibile) è piu marcatore, Bertola sa impostare meglio. Hanno entrambi grandi prospettive".

Squadra in emergenza anche a Cremona?

"Vedremo, perché Gelashvili non sarà della partita, Ekdal ancora out, Bandinelli e Zurkowski hanno qualche acciacco, Kouda è in forse. Ma daremo tutto".

Il suo passato a Cremona?

"Ho ottimi ricordi, ma ora alleno lo Spezia e darò tutto per questa squadra".

Marco Zanotti