Lo Spezia di D’Angelo al debutto : "Attaccare e difendere da squadra"

Prima conferenza stampa del nuovo mister Luca D‘Angelo. Con cambio immediato di programma, almeno per le trasferte vicine, allenamento stamani, pranzo e poi partenza per Genova. Vento che sembra cambiato e stasera la riprova, in forte dubbio ancora Bandinelli e Zurkoswki, ma la fiducia è tanta.

Mister cosa è cambiato in una settimana, le considerazioni?

"Attitudine all’impegno nulla da dire, tutti vogliosi di cercare di risolvere la situazione di difficoltà. Troppo infortunati e un trend da cambiare".

Le scelte, rispetto al progetto del suo modulo, con i nazionali, gli infortunati e Verde?

"La squadra non è al completo, quindi dovremo riconsiderare tutto quanto saremo tutti a disposizione. Verde? Si è allenato bene, a fatti e non a parole per essere pronto e a disposizione" In questo primo approccio ha trovato situazioni di difficoltà? In quali reparti?

"Dobbiamo attaccare e difenderci da squadra. Chiedo tanto da questo punto di vista. Per creare situazioni occorre la disponibilità di tutti, anche del portiere".

Manca Reca, come pensa di ovviare, Nikolaou o Elia?

"Reca si è allenato solo due giorni, purtroppo non ci sarà, lo aspettiamo. Abbiamo giocatori con caratteristiche differenti e quindi valutiamo. Nikoloau no lo vedo centrale. Elia potrebbe essere".

Veniamo alla partita, come si affronta? Meglio una squadra forte?

"In un campionato di B non ci sono partite semplici, non abbiamo paura di nessuno, vogliamo andare a vincere, come lo faremo contro tutte, sapendo che le squadre hanno giocatori importanti e di qualità. Era meglio giocare contro una squadra meno forte, ma ripeto tutte sono attrezzate. E noi abbiamo tanti giocatori di grande qualità e anche gli altri si dovranno preoccuparsi. Modulo? Non ho pretesa di cambiare le caratteristiche dei giocatori, neanche Guardiola, ogni allenatore deve adattarsi a quello che ha. Non il contrario".

Chi mancherà e chi potrà giocare?

"Non mi lamento mai, giocherà chi sta bene, Reca no, Hristov e Bandinelli neppure. Vedremo Ekdal e Zurkoswki dovrebbe farcela".

Cipot e Krollis?

"Li ho visti solo in video, devo conoscerli meglio, sono di qualità e avremo bisogno di tutti".

Come ha reagito la squadra con il suo arrivo e un giudizio su Moro?

"La squadra si è messa subito a disposizione con impegno e intensità. Su ogni giocatore e quindi su Moro, le considerazioni si fanno a fine campionato. L’aspetto mentale è determinante sopratutto per i più giovani e quindi facciamo affidamento su Moro".

Esposito spesso criticato..

"Se è criticato vuol dire che lo considerano forte. Ha buona personalità, secondo me si interessa troppo e si accolla responsabilità che non dovrebbe prendersi. Da fuori può sembrare sbagliato. Ma non è cosi. Aiutare lui è aiutare la squadra.

Marco Zanotti