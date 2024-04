Lo Spezia non riesce a vincere. Buon primo tempo, gol di Hristov poi altre occasioni per raddoppiare. Ma il Lecco strappa un pari al Picco

Con il giusto pareggio contro il fanalino di coda Lecco, lo Spezia si condanna a un finale di sofferenza estrema. Gli ospiti si prendono un punto probabilmente inutile, ma buono per finire con dignità, con qualche recriminazione per l’espulsione troppo severa di Sersanti: non esiste la controprova, ma a uomini pari la brillantezza dei lombardi avrebbe potuto fare la differenza nel finale. Ad appena sei giorni dalla bella partita con l’Ascoli, nonostante la conferma in blocco dell’undici vincente e convincente contro i marchigiani, gli Aquilotti incappano in una prestazione molto deludente, specialmente nella ripresa. Il Lecco se la gioca, non ha niente da perdere: ne esce un primo tempo con molti rovesciamenti di fronte. Dopo due attacchi a testa (Sersanti, Vignali, Elia e Buso) lo Spezia passa al 12’: Salvatore Esposito batte un’ottima punizione per Hristov, che di testa schiaccia imparabilmente a fil di palo. D’Angelo non poteva chiedere di meglio, Verde si produce in un doppio dribbling stretto, ma il suo tiro è ribattuto (17’); al 20’ il Lecco conquista una punizione laterale a mezzo metro dall’area, calcia l’ottimo trentanovenne Lepore per Celjak, il cui colpo di testa è contrastato da Mateju e alzato in corner da Zoet. Lamanna sale in cattedra: al 25’ nega la doppietta a Hristov, innescato da una combinazione Nikolaou-Verde, al 32’ alza in corner un colpo di testa di Mateju su punizione di Esposito, al 36’ si supera respingendo una bomba dal limite di Verde, che si era bene accentrato. Il Lecco quando può ci prova e prima Crociata conclude alto (38’), poi al 41’ pareggia con Buso, che entra in area sulla sinistra e da posizione molto defilata trova una parabola beffarda che Zoet battezza erroneamente fuori. Prima dell’intervallo i lariani potrebbero raddoppiare: al 45’ un rapido ribaltamento porta Novakovich a servire Degli Innocenti ai 20 metri, il tiro finisce di poco fuori. Al 46’ un cross pericoloso di Crociata è smanacciato da Zoet, arriva ancora Degli Innocenti, ma scarica alto. D’Angelo è costretto a togliere Nikolaou per Tanco e basta poco per capire perché l’argentino non aveva mai visto il campo dopo il rientro: ammonito appena entrato, mostra la corda in più occasioni.

ll Lecco prende in mano la partita e al 15’ ancora il gioiellino empolese Degli Innocenti si produce in uno slalom per vie centrali, con la conclusione che finisce fuori di niente. D’Angelo inserisce Cassata e Pio Esposito, che va subito in fuorigioco e lì rimarrà. Al 66’ la possibile svolta, con Sersanti espulso benché il suo intervento fosse stato sul pallone, prima di scontrare Verde. Nessuno si accorge dell’uomo in meno, lo Spezia si fa pericoloso solo su punizione: al 69’ Lamanna devia in corner quella di Verde, all’80’ Salvatore Esposito colpisce il palo esterno. Il Lecco si fa pericolosissimo al 90’, dopo l’ennesimo disastro di Tanco, ma il passaggio di ritorno per Inglese a due passi dalla porta è impreciso. Lo Spezia potrebbe segnare proprio all’ultimo tuffo, quando Salvatore Esposito trova splendidamente Verde, ma il genietto si inceppa sul più bello. L’ennesimo brutto segnale di una stagione da incubo.