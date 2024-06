"Logo e nome nel segno della nostra storia"

I tifosi aquilotti stanno seguendo con interesse le vicende di mercato dello Spezia (oggi Holm dovrebbe passare al Bologna e Dragowski al Panathinaikos; difficile l’arrivo dell’attaccante Raimondo, si punta su Pittarello del Cittadella, Zoet piace al Palermo), ma anche il progetto per il nuovo logo che dalla stagione 2025-26, andrà a sostituire il discusso simbolo attuale. Per inciso non ci saranno i simboli Sfc e Asc perché il nome della società è Spezia Calcio e i dirigenti hanno deciso di non operare la ridenominazione del club. Un’occasione persa, quest’ultima, perché il ritorno all’amatissimo Spezia Football Club 1906, che per 80 anni ha accompagnato generazioni di spezzini, sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta. La parola ai tifosi. Molto interessante la proposta di Alessandro Ambrosini: "Se, purtroppo, il club non effettuerà il cambiamento della ragione sociale, con il ritorno all’amato Spezia Football Club 1906, sarebbe a mio giudizio fondamentale riportare nel nuovo logo un richiamo esplicito proprio al vecchio simbolo, apponendo anziché Sfc 1906, la dicitura Sc 1906. Con la premura di attenersi alla grafica del vecchio logo Sfc". Simona Fossani guarda in prospettiva: "Se il cambio del logo coinciderà con un cambiamento di una società che si vuole presentare in modo nuovo e stabile mi sta bene. Ovviamente io sono molto radicata alla storia del club e alle sue tradizioni, ma se il cambio di rotta corrisponderà a un processo di crescita, lo accetterò". "Mi fa piacere che la società abbia compreso l’errore dell’attuale logo e stia procedendo alla sua modifica – afferma Marco Baracco – così come ho gradito che il club si sia rivolto a uno studio spezzino per realizzarlo, prevedendo un’interazione finale con i tifosi. Un elemento fondamentale dovrà essere 1906. Se poi si ritornasse alla denominazione originaria del club, ovvero Spezia Football Club 1906, sarebbe la ciliegina sulla torta".

Guarda con nostalgia al passato Stefano Bozza: "A dieci anni ero nel Nagc dello Spezia, la sede del club era in via Don Minzoni sulla cui facciata c’era un grande cerchio bianco con bordo nero, con all’interno Sfc 1906. Spezia Football club mi è sempre rimasto nel cuore, così come le maglie bianche con i bordi neri e i pantaloncini neri. La storia di un club è molto importante, anche se mi rendo conto che bisogna stare al passo con i tempi, ma questo è un ragionamento che vale più per il logo piuttosto che per il nome della società. Insomma, Spezia Football club mi ’gasa’ moltissimo". Mirko Maffei, del gruppo Fedelissimi Mazzetta, ha un occhio di riguardo per i simboli storici: "Ho nel cuore Asc, ma anche Sfc è molto bello". Guarda al glorioso passato del club Luca Vergassola: "Il mio sogno è riavere lo Spezia Football Club, un nome e un simbolo che profumano di storia, che peraltro solo pochi club possono vantare. Anche a livello di marketing sarebbe bello fregiarsi della dicitura Football Club. Tradizione e storia dicono questo".