Mantova: Possanzini avverte i suoi, sfida cruciale contro lo Spezia

Il tecnico del Mantova Davide Possanzini (nella foto), dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Sud Tirol e Brescia, ha messo in guardia i suoi giocatori da possibili cali di tensione: "Siamo un po’ più tranquilli e abbiamo anche più fiducia rispetto a qualche settimana fa, la nostra classifica è migliorata, ma non siamo ancora al sicuro e non dobbiamo dimenticare il sapore negativo che i risultati negativi determinano. Non abbiamo ancora fatto nulla, ci sarà da lottare fino alla fine. Mantova ha risposto alla grande all’iniziativa della società, per noi il nostro pubblico potrà essere determinante".

Possanzini si è, poi, soffermato, sullo Spezia e, in particolare su Pio Esposito: "Lo Spezia è una squadra molto forte, organizzata, fisica, che gioca molto nella metà campo avversaria, con il baricentro alto. In attacco Pio Esposito è un giocatore davvero completo che sa fare tutto, sicuramente di passaggio in B. Per i miei difensori sarà uno stimolo in più marcare un giocatore così forte e pericoloso".

Il Mantova occupa il 13° posto in classifica con 36 punti, a due punti dalla zona playout. I virgiliani hanno subito ben 47 gol e hanno la terz’ultima difesa del campionato (peggio hanno fatto solo Sud Tirol e Cittadella). Sarà uno stadio ’Martelli’ sold-out con oltre 10mila tifosi mantovani (record stagionale) che hanno risposto presente all’iniziativa della società di fissare a 5 euro il prezzo dei biglietti.

Fabio Bernardini