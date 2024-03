MATEJU. "Sogno di restare in maglia bianca»

Mateju apprezza molto la città. "Qui mi trovo benissimo, la città mi piace moltissimo, non mi manca niente, c’è solo da superare questa situazione difficile. La mia vita è fatta di allenamenti, partita e casa, penso solo a dare tutto per la salvezza. Anche perché restare in B vorrebbe dire ripartire l’anno prossimo con la maglia bianca addosso, ciò a cui ambisco". 122 presenze in B, 40 in A, un’esperienza fondamentale nel rush finale. "Cerco di dare i giusti esempi e consigli ai più giovani e di trasmettere tranquillità".