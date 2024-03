Mister D’Angelo ammette che la squadra abbia un po’ frenato dopo il vantaggio, ma il gol è venuto su una sfortunata deviazione. "Dovevamo spingere come nel primo tempo»

Pareggio stretto, rammarico per l’autorete che ha rimesso in corsa il Bari. Senza l’ennesimo episodio sfortunato saremo a parlare di tre punti pesantissimi. Da sottolineare ancora un arbitraggio insufficiente, nel primo tempo Matino doveva essere espulso per un fallo su Elia, è stato ammonito 20’ dopo. Rimane il rammarico di una partita che per occasioni e rischi corsi doveva essere vinta. Classifica pericolosa, serve serrare le fila e non avere più battute di arresto come contro la Feralpi. Il Picco dovrà essere determinante. Un plauso ai 130 tifosi presenti a Bari che non perdono mai.

L’analisi del mister: "Abbiamo fatto meglio per tutta la partita, preso gol sull’unico tiro del Bari e ce lo siamo fatti noi. Una sfortunata deviazione. Avremo meritato di più, ma il risultato dice questo e ora dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita".

Vantaggio durato troppo poco, ma squadra che ha frenato dopo il vantaggio.

"Si sono d’accordo, avremmo dovuto continuare a spingere come nel primo tempo quando abbiamo messo il Bari in difficoltà. Brenno in almeno tre occasioni è stato bravissimo. Non abbiamo mai rischiato nulla, il gol è venuto su una deviazione, ma non mi sento di incolpare nessuno. Fatto una buonissima partita in uno stadio dove è difficile giocare, contro una squadra molto buona guidata da un allenatore esperto. Poi sul finire la gara si è sporcata come capita, ma nell’ultimo quarto d’ora abbiamo ricominciato a spingere"

Mister come fa una squadra con questi giocatori a essere cosi in difficoltà?

"Sarà l’allenatore... parlo del dopo mercato, abbiamo solo perso mercoledì in casa dopo un buon periodo, stavamo facendo bene. Il campionato di B è questo, in A le grandi squadre non perdono punti con le squadre di bassa classifica, in B chiunque può vincere contro chiunque".

Mister in area un po di confusione, non trova?

"La classifica che abbiamo non lascia tranquilli i giocatori, comunque è vero a volte non siamo troppo determinati".

Poi tesse gli elogi a Sibilli. "L’ho avuto a Pisa è un bravo ragazzo, serio e grande giocatore, può ambire alla serie A".

Aleš Mateju è soddisfatto per il suo primo gol con la maglia dello Spezia, ma con un po’ di amaro in bocca per il risultato:

"Abbiamo battagliato fin dai primi minuti e sono rammaricato per non aver portato a casa i tre punti che avremmo meritato e sarebbero stati molto importanti. Ora dobbiamo restare concentrati, pensare al Sudtirol e continuare a lottare uniti per raggiungere la salvezza, perché abbiamo le carte in regola per mantenere la categoria".

Marco Zanotti