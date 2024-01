Mister D’Angelo crede nella svolta: "Lo Spezia farà una grande partita"

Poche ore alla sfida contro la Cremonese al ’Picco’, crocevia della stagione per lo Spezia. Arriva una della favorite per la scalata alla B con l’ex Stroppa alla guida. E Spezia a fare i conti con il mercato, difficile, e infortuni che costringeranno D’Angelo a fare i salti mortali per presentare una squadra al meglio.

Mister, settimana difficile e alla vigilia di una partita fondamentale. E dopo la sconfitta di Como.

"Le motivazioni ci sono tutte, a Como abbiamo fatto male dopo la prima mezz’ora, le partite sono sempre lunghe e noi abbiamo smesso di giocare e non va bene. Aldilà di tutto".

Arriva la Cremonese, come si affronta e con tanti giocatori che ad ora non hanno dato quello che ci si aspettava.

"Verranno fatte scelte differenti rispetto alla scorsa settimana. Solo chi vorrà dare il 100% e chi ha voglia di risolvere questi problemi scenderà in campo. Al di la del nome".

Tanti assenti e la delicata situazione di Amian.

"Hristov e Gelasvhili ci saranno, Amian no. Verde è a disposizione".

Cambierà modulo?

"Sono convinto che la squadra farà una grande partita, forse cambieremo qualcosa, difesa diversa è un’opzione, vedremo chi starà bene e chi sarà mentalmente in grado di dare quello che serve".

Vignali e Jagello? E Tourè?

"Sono due ottimi giocatori, Vignali è una garanzia, Jagello è un ottimo giocatore, non ha i 90 minuti ma con l’esperienza è in grado di sopperire. Verrà in panchina. Tourè non è un nostro giocatore. Inutile parlarne. Il tempo c‘è per salvarsi, aspetto la fine del mercato sperando che chi arrivi ci dia una mano, Ora serve darci una scrollata tutti insieme per recuperare. Dipende da noi. I tifosi ci danno e daranno una mano. Anche il dissenso lo interpreto come segno d‘amore. E noi cercheremo di uscire da questa situazione. Ci spronano a fare meglio e noi lo vogliamo".

Il ritiro è servito?

"Si, è come una famiglia, se si sta insieme nelle difficoltà si esce da ogni situazione. E’ stato molto utile per conoscerci meglio e cercare di uscire da questo momento difficile".

Vignali capitano?

"Nikolaou ci tiene molto alla fascia, Vignali giustamente lo ha sottolineato. Nikolaou sarà il nostro capitano".

Parliamo della Cremonese, sistema di gioco collaudato e con un Falletti in più.

"Sono forti, tecnica, esperienza e gioco, cercheremo di limitarli, è hanno un allenatore bravo. Sappiamo che sarà una gara difficile ma dobbiamo fare del nostro meglio per dare loro fastidio".

Firmerebbe per un pari?

"Prima mai, cerchiamo di vincere, poi al 90° vedremo".

Quali partite saranno fondamentali per il futuro?

"Aspettiamo la fine del mercato, sperando che con la rosa definita e al completo si possa programmare il tutto. Comunque sicuramente le prossime tre".