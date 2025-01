Mister D’Angelo non fa drammi per il pari: "Classifica ok, non guardiamoci indietro"

di

Mister Luca D’Angelo non fa drammi per il pareggio della sua squadra: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, il rammarico è aver segnato solo un gol, siamo passati in vantaggio più che meritatamente. Nella ripresa, su quel calcio d’angolo, abbiamo fatto un errore, dovevamo saltare su quella palla, ma complessivamente avremmo meritato di più. Secondo me Chichizola non è responsabile sul gol di Folino. Ho inserito il portiere argentino per una scelta tecnico-tattica, avevo bisogno di un portiere che fosse pronto a uscire forte immediatamente. Nel secondo tempo, dopo il rigore sbagliato, abbiamo accusato mentalmente, saremmo dovuti essere più freddi". Riguardo la corsa alla Serie A D’Angelo ha lanciato un messaggio chiaro: "Abbiamo una buonissima classifica, non dobbiamo fare l’errore di guardare quelli davanti o, peggio ancora, quelli dietro. Dobbiamo fare la nostra strada e accettare il risultato del campo. La gente è soddisfatta dell’atteggiamento della squadra, Sassuolo e Pisa stanno facendo un campionato straordinario, lo Spezia buonissimo, ci sono ancora tante partite, cercheremo di dare il massimo con l’aiuto dei tifosi che anche oggi ci hanno applaudito". Il nervosismo alla fine del primo tempo? "Solite cose di campo, c’è sempre tensione, ma io sono in crescita a riguardo, sono pronto per la Premier come atteggiamento (ride; ndr). Pensiamo alla partita di domenica".

Il punto anche su Reca, apparso in flessione: "Noi per caratteristiche tecniche tendiamo a giocare più a destra, Arkadiusz ha fatto bene fino a un mese fa, poi dopo l’infortunio non è più brillantissimo, ma resta un giocatore importante che ci può dare tanto". Il tecnico abruzzese si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe sul presunto calo di rendimento delle sue squadre nel ritorno. "A Caserta, dopo il giro di boa, fummo primi per punti totalizzati, con il Pisa abbiamo fatto 25 risultati consecutivi quando andammo in B e l’anno che sfiorammo la A 31 punti, l’anno scorso non mi pare siamo andati male".

Infine, non è mancato il commento per il divieto ai tifosi spezzini nel derby: "All’andata i tifosi della Carrarese sarebbero potuti venire, non capisco quale sia il problema per i nostri. Bisognerebbe dare un po’ più di fiducia alle persone, limitare la libertà singola non mi sembra molto democratico". Petko Hristov ha invitato a rialzare la testa: "È un punto guadagnato, ma per quello che abbiamo fatto vedere in campo avremmo meritato molto di più. Mettiamoci alle spalle la partita odierna, pensiamo alle prossime, andiamo a Carrara a vincere il derby". Molto soddisfatto il tecnico della Juve Stabia Guido Pagliuca: "Partita tosta, faccio i complimenti allo Spezia che è composto da giocatori molto forti. I ragazzi sono stati bravi perché in questo ambiente, contro questa squadra, sono rimasti compatti e sono riusciti a riprendere il risultato".