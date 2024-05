Mister D’Angelo recrimina sulla mancata vittoria: "Abbiamo avuto sopratutto nella ripresa tante occasioni». "Grande partita, la strada è quella giusta»

Grande rammarico per lo Spezia che domina nella ripresa il Cosenza, segna con Vignali il gol salvezza, ma un millimetrico fuorigioco strozza la gioia in gola degli ottanta presenti al ’Marulla’. Ma la prova dello Spezia è da incorniciare per qualità, grinta, coraggio che ha saputo reagire due volte ad eurogol di Tutino. Sopratutto il secondo di tacco. Ma più volte lo Spezia ha sfiorato il terzo gol che voleva dire salvezza al 95 per cento e invece è tutto rimandato all’ultima giornata quando arriverà al ’Picco’ il Venezia. Con questo risultato, comunque, i play-out sono certi da quintultima. Se sarà cosi un piccolo vantaggio. Ma lo Spezia merita la categoria e senza torti gravissimi sarebbe gia salvo. D’Angelo ha giustamente buoni motivi per recriminare.

Mister ora il Venezia che ha vinto al 94’, mentre il gol dello Spezia è stato annullato.

"Abbiamo giocato una grande prestazione, Micai è stato il migliore in campo e abbiamo avuto altre occasioni per vincere. Il Cosenza ha fatto la sua partita giocando giustamente alla morte, ma siamo noi a recriminare". Un tono polemico sul Cosenza che ha giocato alla morte con Tutino migliore in campo?

"Alt, nessuna polemica. Il Cosenza giustamente ha cercato di vincere, Tutino non c’entra nulla con la categoria, ma noi abbiamo avuto sopratutto nella ripresa tante occasioni per vincerla. Poi ognuno vede le partite a modo suo. Il campo ha detto che è pareggio e quindi accettiamo il risultato del campo".

Giocherete tutto contro il Venezia che vuole la A.

"Sarà una partita molto difficile, entrambe vogliamo qualcosa di importante, giochiamo in casa e vedremo cosa succederà. Ma oggi abbiamo disputato una grande partita e la strada è quella giusta".

Arriva Elia al primo gol in campionato. Contento?

"Abbiamo strameritato il pareggio, ma la vittoria sarebbe stata giusta. Sono contento del mio gol, ma rammaricato per le occasioni che potevano darci i tre punti. Ora testa al Venezia al ’Picco’".

Cosa vuole dire ai tifosi?

"Li ringrazieremo sempre, soprattutto gli ottanta che erano allo stadio di Cosenza. Chiedo di venire tutti al Picco, noi ce la metteremo tutta per ottenere lasalvezza diretta senza play-out. Venerdì insieme c’e la faremo".

Marco Zanotti