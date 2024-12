Mister D’Angelo rimane con i piedi per terra: "Molto bene, ma non guardiamo la classifica"

Entusiasmo misurato, come nel suo stile, per mister Luca D’Angelo: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, meglio del Catanzaro, abbiamo avuto l’opportunità di andare sul due a zero. Per settanta minuti abbiamo tenuto meglio il campo degli avversari, mentre negli ultimi venti minuti siamo andati in grande difficoltà".

Il tecnico aquilotto ha poi spiegato le scelte iniziali di schierare Degli Innocenti e Falcinelli: "Ho scelto Degli Innocenti, che ha giocato un’ottima partita, perché Bandinelli ha avuto un problema alla caviglia durante la settimana. Falcinelli è stata una scelta tecnica perché volevo un giocatore che cucisse di più il gioco e lui lo ha fatto molto bene. Sono poi stato costretto a sostituire Bertola perché nell’ultimo minuto di gioco del primo tempo ha preso una gomitata, gli si è gonfiato l’occhio".

Riguardo il divario che si è creato tra le prime tre della graduatoria e le squadre che seguono, l’Omone ha ribadito il suo pensiero più volte espresso: "Non credo vi sia questo gap, perché le partite sono tutte molto combattute, lo abbiamo visto contro un Catanzaro che veniva da undici risultati utili consecutivi ed è una squadra temibilissima, molto organizzata. Non abbiamo passeggiato al ‘Ceravolo’, il che significa che la differenza non è così ampia. Noi stiamo facendo benissimo, ma non dobbiamo focalizzarci sulla classifica. La partita odierna era difficilissima, averla vinta è stato importantissimo perché ciò ci dà sicurezze".

Tra i migliori in campo Duccio Degli Innocenti: "Siamo veramente felici perché avevamo preparato la partita per vincere. Nel primo tempo abbiamo creato veramente tanto, avremmo potuto chiudere la partita. Abbiamo però dimostrato di saper soffrire, le squadre forti devono saper fare anche questo. Sono soddisfatto della mia prestazione, lavoro per farmi trovare pronto. La sconfitta del Pisa è un risultato favorevole, ma sappiamo che già contro il Mantova dovremo fare un’altra grande gara".

Infine Diego Falcinelli: "Vittoria che ci dà tantissimo morale e convinzione, ora abbiamo altre due partite ravvicinate che cercheremo di vincere. Abbiamo fatto bene limitando il loro palleggio dal basso, specie nel primo tempo non abbiamo subito nulla, esprimendo anche un bel gioco, trovandoci bene tra le linee. Siamo un gruppo molto coeso, dobbiamo continuare così, anzi spingere ancora di più perché abbiamo le qualità per farlo. Lo Spezia dovrà continuare a lavorare su se stesso, senza guardare le altre squadre, pensando partita dopo partita, facendo di tutto per vincere già contro il Mantova".