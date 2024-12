Spezia attento, il Catanzaro vola. "Mi aspetto una partita difficile. Pronti a giocarla a viso aperto»

Attenti al Catanzaro: giallorossi reduci da 11 risultati utili consecutivi e la vittoria a Palermo che ha mandato l’entusiasmo alle stelle. E occhio all’ex Iemmello, votato come miglior calciatore di novembre in B: riceverà il premio prima della sfida contro lo Spezia. D’Angelo guarda alla trasferta in Calabria partendo dalla bella prestazione a Genova contro la Sampdoria.

Mister, confermare a Catanzaro quanto di buono visto a Genova?

"A Genova abbiamo fatto bene.

Sopratutto nell’ultima mezzora abbiamo schiacciato la Sampdoria, ma anche prima. Il tutto in uno stadio con un pubblico che spingeva e contro una buona squadra. Non era facile"

Che partita sarà a Catanzaro?

"Un match partita difficile, da giocare a viso aperto. Loro hanno tanti giocatori di ottimo livello, dal portiere all’attacco. Dovremo essere bravi a gestire i vari momenti della partita ed essere cinici nelle occasioni che potranno capitarci".

Si aspetta una partenza così aggressiva del Catanzaro?

"Ripeto: sàra una partita difficile contro una squadra in salute. Giocano in casa e arrivano da una vittoria a Palermo. Ma noi siamo pronti"

Nei calabresi c’è Iemmello che potrebbe volersi levare qualche sassolino dalla scarpa contro la sua ex squadra. Giocherà ’a uomo’?

"Iemmello è molto importante nel Catanzaro, ma non solo: lo marcherà chi giocherà dalle su parti".

Gli attaccanti sono un po’ ’nervosi’ per i pochi gol fin qui realizzati?

"Quando non fai gol, l’inconscio degli attaccanti porta ad essere un po’ scontenti. Ma a me interessa il tipo di gioco che serve alla squadra. Esposito è il finalizzatore, ma gli altri sono utili alla squadra per il loro apporto. Io sono contento di tutti".

A centrocampo Candelari e Cassata?

"I centrocampisti stanno tutti bene. Candelari è un’opzione. Vedremo. Kouda? Speriamo di averlo a gennaio".

Marco Zanotti