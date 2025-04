Esposito S. brilla e Aurelio segna: la partita tra emozioni e polemiche

GORI 7: Protagonista di una parata straordinaria sul tiro a botta sicura di Galuppini e sul colpo di testa di Brignani.

MATEJU 6: è bravo a tamponare le folate di Mancuso, sbanda un po’ nel finale.

HRISTOV 6: non molla un centimetro nelle chiusure, concede qualcosa a Maggioni nei minuti finali.

BERTOLA 6: francobolla il temibile Mensah, giocando spesso sull’anticipo con buona dose di fisicità. Espulsione ingiusta.

ELIA 6: circoscrive abbastanza bene il raggio di azione di Fiori, per poi ripartire con accelerazioni efficaci. Non impeccabile nell’azione del primo gol mantovano (87’ GIORGESCHI s.v.).

NAGY 6,5: consueto soldatino tutto fare, determinante un suo recupero su un contropiede mantovano, spreca il gol del raddoppio.

ESPOSITO S. 8: maestoso per personalità e qualità tecniche, esalta le sue potenzialità nel ruolo di trequartista. Scrosciano applausi per il suo cross calibrato all’indirizzo di Aurelio, tutti in piedi per il suo piazzato che vale il raddoppio.

BANDINELLI 7: si sobbarca un super lavoro in interdizione con esiti egregi, delizioso il suo cross a propiziare l’azione del secondo gol aquilotto (75’ CASSATA 6: tanto agonismo al servizio della squadra).

AURELIO 7: scatena l’esultanza degli oltre novecento tifosi presenti con un colpo di testa che si insacca all’angolino.

LAPADULA 6: si danna l’anima, in lungo e in largo, nel creare spazi vitali (64’ BENVENUTO 6: esordio di fuoco per lo spezzino, discreto nel frenare la verve di Debenedetti).

ESPOSITO P. 6,5: lottatore nato, serve l’assist vincente al fratello per il 2-0 (75’ DI SERIO 5,5: così così la sua efficacia).

ALL. D’ANGELO 6,5: in vantaggio di due gol, la sua squadra subisce la rimonta, complice l’espulsione di Bertola.

ARBITRO GHERSINI 5: davvero troppo severa l’espulsione di Bertola.

Fabio Bernardini