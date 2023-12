Mister D’Angelo voleva che il suo Spezia ad Ascoli giocasse da squadra ed è stato esaudito. "Abbiamo attaccato e difeso tutti insieme»

Lo aveva detto mister Luca D’Angelo in conferenza stampa. "Dobbiamo attaccare e difenderci tutti insieme". Ed è stato fatto. Forse ad Ascoli c’è stata la svolta, Spezia che ha sofferto solo la dinamicità e la cattiveria agonistica di una squadra che raramente ha giocato a calcio come nel costume del suo mister, e concesso per un errore non da queste platee del singolo, ma è riuscita a riprendere la gara e farla sua meritatamente.

"Abbiamo disputato una buona gara – dice D’Angelo – sapevamo che l’Ascoli ci avrebbe aggredito e sfruttato lanci lunghi e messo la partita sulla fisicità. Siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo. Sul piano del gioco meglio noi e nel primo tempo a parte il gol, con Kouda potevamo raddoppiare e senza avere rischiato nulla. Nella ripresa abbiamo subìto il loro pressing e la spinta del pubblico, ma abbiamo reagito e direi che alla fine abbiamo meritato la vittoria".

Cos’è cambiato col suo avvento e dalla partita col Parma?

"Contro il Parma avremo meritato di vincere e abbiamo perso, contro la Sampdoria fatto bene per 75’, oggi finalmente 3 punti. Ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ora abbiamo una sfida importante venerdì al Picco e ci prepareremo per quella".

Il Parma con i cambi ha vinto la partita, oggi lo ha fatto lo Spezia.

"Abbiamo tanti bravi giocatori, chi è entrato ha fatto molto bene, come chi è uscito. Dovevamo giocare da squadra e lo abbiamo fatto. L’Ascoli è una buona squadra l’ho vista a Venezia e Reggio Emilia e sapevamo che avremo dovuto soffrire. Ma abbiamo giocato meglio la palla e sofferto solo su rimesse laterali e calci piazzati".

L’eroe della giornata, Hristov. Dopo tanta sofferenza finalmente una grande gioia.

"Abbiamo sofferto molto, io e la squadra. Ho sempre detto che dopo la tempesta arrivava la vittoria e cosi e stato. Abbiamo vinto una partita difficile su un campo difficile".

Entrato e difeso alla grande e un gol da grande attaccante.

"Sono contento, non vedevo l’ora di rientrare, a parte il gol. Il merito è di tutta la squadra".

Marco Zanotti