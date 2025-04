Mobilitazione generale per il match Mantova-Spezia: biglietti settore ospiti quasi esauriti

Pronti, via: è partita la mobilitazione generale per il match Mantova-Spezia di domenica alle 17,15 allo stadio ’Martelli’. Andranno, presumibilmente, tutti esauriti i 947 biglietti destinati al settore ospiti, i tifosi aquilotti che si muoveranno a bordo di pullman e mezzi privati. La prevendita è attiva sul circuito TicketOne fino a sabato 12 aprile alle 19. Per i residenti nella provincia di Spezia, la vendita è riservata ai soli sottoscrittori di Eagle Card. "Tutti insieme per il sogno" è il motto lanciato, in queste ore, da migliaia di appassionati dei colori bianchi che, dopo la vittoria nel derby con la Sampdoria, hanno riacceso la fiammella della speranza per la promozione diretta, difficile ma non impossibile. Gli Aquilotti, dopo il ko col Brescia, hanno subito rialzato la testa, in un giorno considerato ormai speciale per gli spezzini, quel 6 aprile che nel 2006 significò vittoria per 2-0 sul Genoa e, 19 anni dopo, 2-0 con la Samp.

Sul fronte tecnico, piovono applausi ad una squadra e a un tecnico che sono vero orgoglio di un’intera comunità. Questo legame profondo, simbiotico, che si è creato tra gli spezzini e la loro squadra del cuore è qualcosa di speciale e di unico, giustamente evidenziato da Filippo Bandinelli: "Con entusiasmo, tutti insieme, andiamo a prenderci qualcosa di bello". La forza di questo Spezia meraviglioso risiede anche nella struttura tecnico-tattica forgiata sulla carta dal ds Stefano Melissano e sul campo da mister Luca D’Angelo. Quest’ultimo, nel derby, ha azzeccato la formazione iniziale e i cambi, preservando all’inizio Salvatore Esposito per poi farlo entrare a gara in corso (il regista partenopeo è stato eletto dall’Aic miglior giocatore della Serie B del mese di marzo), schierando a sorpresa Bertola nel ruolo di mezzala (una scelta che già fece Motta a Udine), riproponendo Gori a guardia dei pali e ridando fiducia a Lapadula.

L’attaccante italo-peruviano lo ha ripagato con una doppietta che resterà scolpita nei cuori di tutti gli spezzini e potrebbe essere l’arma in più in questo rush finale di campionato, esattamente come ha fatto a Cagliari. Con la maglia rossoblù, nelle prime dieci partite, nel campionato di Serie B 2022-23, siglò un solo gol, sbagliando anche un rigore contro la Spal, ma dall’11° giornata esplose, realizzando ben 21 reti nella regular season e quattro nelle cinque gare playoff. Per la gara con il Mantova, D’Angelo potrà contare nuovamente su Cassata, probabile il recupero di Vignali, da valutare Degli Innocenti. Out Wisniewski (squalificato), Reca, Sarr e Soleri (infortunati).

