Mobilitazione per la sfida di sabato. Quattro i pullman dei tifosi. Sono 1873 i posti al Tardini

È già scattata la mobilitazione dei tifosi aquilotti in vista del derby della Cisa contro il Parma, sabato allo stadio ‘Tardini’ alle ore 16,15. Il grosso dei supporter si muoverà a bordo di mezzi privati stante la vicinanza con il capoluogo emiliano e la previsione di pranzi pre-partita in trattorie parmigiane. Quattro i pullman al seguito, due dei quali organizzati dal gruppo Belini frizzanti (25 euro il costo, 20 euro per i minori, per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’edicola di Grazia Rossi alla Maggiolina o al circolo di Valdellora oppure telefonare a Gabriele al numero 340/3385453), uno dal club Franco Cavatorti, un altro dal gruppo Bullone. Questi ultimi due pullman sono già full. Persiste il problema nel reperimento di torpedoni da parte degli organizzatori. I biglietti per il settore ospiti del ‘Tardini’ (1873 posti disponibili) sono reperibili sul circuito TicketOne al prezzo di 15 euro. Potranno acquistarli solo i possessori della Eagle Card.

Fabio Bernardini