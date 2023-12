Natale amaro per le Aquile. Uno Spezia dimezzato affonda a Cittadella

CITTADELLA

4

SPEZIA

1

Primo tempo 1-0

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Carissoni, Pavan, Negro (39’ Angeli), Giraudo; Vita, Branca, Carriero (68’ Kornvig); Cassano (68’ Tessiore), Mastrantonio (58’ Maistrello); Pandolfi. A disposizione: Maniero, Cecchetto, Danzi, Frare, Magrassi, Rizza, Saggionetto. All. Gorini.

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Bertola (46’ Kouda), Hristov, Nikolaou, Elia; Cassata, Bandinelli (91’ Gelashvili), Pietra; Antonucci (70’ Verde); Esposito P., Moro (80’ Krollis). A disposizione: Zovko, Mascardi, Muhl, Lachowicz, Corradini, Cipot, Candelari. All. D’Angelo.

Arbitro: Ghersini di Genova (assistenti Massara e Galimberti. Var: Miele. Avar: Prontera).

Marcatori: 15’ Carriero, 61’ Moro, 75’ e 81’ Pittarello, 86’ Maistrello.

Note: ammoniti Carissoni, Giraudo, Elia, Nikolaou, Hristov, Pietra. Espulso al 76’ D’Angelo. Angoli: 7 a 3. Spettatori 3529 dei quali 221 spezzini.

CITTADELLA – Lo Spezia affonda al ‘Tombolato’ di Cittadella, pagando a carissimo prezzo le assenze di Amian, Salvatore Esposito, Zurkowski, determinanti nell’economia della squadra, in aggiunta alle non perfette condizioni di Kouda e Verde. Ai box anche gli infortunati Reca e Wisniewski. Evidenti le lacune nell’organico con la mancanza di un terzino destro di ruolo alternativo a Amian (deludente la prova di Bertola in quella posizione), alla luce del dirottamento di Elia sulla sinistra dopo la bocciatura di Moutinho. In difesa non brilla neanche Nikolaou. Consueti problemi in attacco, dove Antonucci, impiegato per l’occasione trequartista, ripete la prestazione a dir poco deludente fornita contro il Bari, scarsamente supportato da Pio Esposito e Moro, quest’ultimo ‘salvato’ dall’insufficienza in pagella per il gol realizzato. Solo l’ingresso di Kouda apporta un po’ di brio e vitalità a un centrocampo dove gli unici input di qualità provengono dai piedi di Bandinelli. Proteste, a margine, per la direzione di Ghersini che in occasione del gol del due a uno di Pittarello non si avvede di un fallo dello stesso giocatore di casa su Nikolaou.

Scontata la necessità di interventi importanti sul mercato con tre giocatori di assoluto spessore per la categoria, di riprovata efficacia, non certo con prospetti magari potenzialmente forti ma da ricostruire in prospettiva. Servono un difensore, un centrocampista e un attaccante già pronti. La cronaca. Cittadella intraprendente fin dalle prime battute di gioco: al 7’ Giraudo, di prima intenzione, offre un assist perfetto per Pandolfi la cui girata si perde sopra il montante. Al 15’ sbandata clamorosa della retroguardia spezzina, con Pandolfi che anticipa nettamente Bertola smarcando il liberissimo Carriero che solo davanti a Zoet porta in vantaggio i veneti. Reagisce lo Spezia al 18’ con Pio Esposito, che si vede respingere da Kastrati il suo sinistro a botta sicura. Al 28’ il ‘Citta’ sfiora nuovamente il gol con un colpo di testa di Pandolfi che si infrange sulla traversa. Un minuto dopo Carriero anticipa nettamente Hristov, ma la sua deviazione non sortisce gli effetti voluti. Al 44’ i padroni di casa sfiorano il colpo del ko con Mastrantonio, ma la sua battuta a rete si perde sopra la traversa. Nella ripresa D’Angelo inserisce Kouda per Bertola, dirottando Cassata terzino destro. Da mani nei capelli l’occasionissima sprecata da Moro al 58’. Ci pensa Kouda a dare la scossa con una duplice conclusione al 48’ e al 56’, per poi servire al 61’, l’assist del pareggio a Moro. L’equilibrio si rompe nuovamente al 75’ con Pittarello che anticipa Pietra e insacca di testa la rete del due a uno. Proteste a non finire con l’arbitro Ghersini per un fallo evidente non rilevato dell’autore del gol ai danni di Nikolaou. Ne fa le spese mister D’Angelo che viene espulso. All’81 i bianchi subiscono l’ennesimo gol su calcio d’angolo con Pittarello. All’86’ l’uscita di testa non perfetta di Zoet propizia il quarto gol dei granata firmato da Maistrello. Nel finale arriva la traversa di Krollis.

Fabio Bernardini