Niente biglietti ai residenti in provincia di Spezia. Derby di Genova vietato ai tifosi. Gazzoli: "Provvedimento eccessivo»

Trasferta vietata ai tifosi spezzini per il derby Sampdoria-Spezia del 14 dicembre a Genova. La doccia gelata è arrivata ieri sulla tifoseria aquilotta, che già aveva organizzato sette pullman con i club (gruppo Belini frizzanti, Orgoglio Spezzino, Cavatorti Alta Fedeltà) e il viaggio in treno (Curva Ferrovia). La decisione è stata presa dal Prefetto di Genova in base alle valutazioni dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive e del Casms (Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive): vietata quindi la vendita dei biglietti nel settore ospiti per i residenti nella provincia della Spezia. Grande l’amarezza e la delusione dei supporter aquilotti che ritengono eccessivo il provvedimento restrittivo. Un vero peccato perché almeno 2000 spezzini si sarebbero spostati nel capoluogo di regione. Anche lo Spezia Calcio, attraverso l’ad Andrea Gazzoli, si è lamantato per la restrizione adottata: "Esprimo grande delusione e rammarico per una decisione assolutamente contraria allo spirito sportivo e che rappresenta un provvedimento eccessivo nei confronti della tifoseria spezzina, che in una gara importante e sentita non potrà supportare la propria squadra. Auspico che in futuro si possano prendere decisioni tali da consentire a tutti i tifosi di poter vivere le emozioni dello stadio e che questo tipo di provvedimenti resti solo un lontano ricordo".

Fabio Bernardini