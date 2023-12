Notiziario. Bertola verso il rientro. Dragowski da valutare

Ieri gli Aquilotti hanno ripreso la preparazione a Follo. Ancora ai box Wisniewski, Reca e Hristov, quest’ultimo vicino al rientro anche se difficilmente sarà tra i convocati ad Ascoli. Da valutare Dragowski che sabato, durante il riscaldamento, si era fermato per un risentimento alla schiena, ieri alle prese con un lavoro personalizzato. Bertola non ha preso parte alla seduta ma oggi dovrebbe tornare ad allenarsi. Ad Ascoli il neo tecnico Castori è in emergenza, specie in difesa, visto gli infortunati Bellusci, Tavcar, Bogdan, Kraja, Nestorovski, Caligara. L’unico forse recuperabile è Falzerano. Il club bianconero ha deciso sconti sui prezzi dei biglietti per le prossime due partite casalinghe con Spezia e Catanzaro per riempire lo stadio di tifosi