Nuovo passo falso casalingo dei ragazzi allenati da Claudio Terzi. Primavera, inatteso ko col Cosenza

spezia

0

COSENZA

2

SPEZIA: Mosti, Nicolai, Ebano (46’ Fantinati), Piccioli, Martinelli, Bertoncini, Tognoni (65’ Brio), Marchini (78’ Lorenzelli), Fontanarosa (65’ Di Giorgio), Ferrazza, Viola (46’ Franchetti Rosada). (A disp.: Leonardo, Rolla, Piras, Kalushi, Insignito, Felici, Vannucci). All. Terzi.

COSENZA: De Franceschi, Cioffredi, Riga, Lanzillotta, Touadi, Barone, Silvestri, Delicato (54’ Machi), Colasurdo (54’ Roseti, 75’ Pagni), Ragone (88’ De Luca), Perricci (75’ Gabriele). (A disp.: Baldi, Pellegrino, Bonofiglio, Lombardi). All. Belmonte.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.

Reti: 57’ Roseti, 79’ Ragone.

LA SPEZIA – Inattesa sconfitta casalinga della Primavera aquilotta di mister Claudio Terzi contro il Cosenza. Dopo il ko casalingo contro il Benevento, i bianchi incorrono in un altro stop al ‘Ferdeghini’, vedendosi scavalcati in classifica proprio dai calabresi. Ospiti in vantaggio, al 57’, con Roseti, abile a insaccare con un fendente che non dà scampo a Mosti. Il raddoppio al 79’ ad opera di Ragone, con un destro in area che supera il portiere aquilotto.

Fabio Bernardini