Occhi puntati sul derby. "Spezia, possiamo farcela. Il Picco sarà tutto con te»

"Trasformiamo il ‘Picco’ in una bolgia, il sogno è ancora possibile. Avanti Aquile, avanti popolo bianco". La sconfitta del Pisa in casa Sassuolo ha rincuorato i tifosi aquilotti, pronti a riempire, domenica prossima, il ‘catino’ in occasione del derby con i nerazzurri: "Noi non molleremo mai, insieme possiamo compiere un’altra impresa". I punti di distacco dai nerazzurri di Inzaghi sono 6: situazione quindi ancora apertissima. A suonare la carica è Mattia D’Amore: "Il derby dovrà essere giocato al massimo, come fosse una finale, perché la porta per la promozione diretta è ancora apertissima dopo la sconfitta del Pisa contro il Sassuolo. Bisogna crederci, tutti insieme, fino all’ultimo secondo, il nostro dovere è riempire il ‘Picco’ e trascinare la squadra alla vittoria. Non dovremo mollare neanche un centimetro, facendo leva sull’orgoglio che è insito nel nostro dna. Peccato non essere riusciti a vincere a Bolzano, dopo il ko con il Catanzaro credevo fermamente nel riscatto al Druso. Purtroppo i bianchi hanno faticato non poco perché si sono ritrovati di fronte una squadra coriacea, abile a ’sporcare’ la partita. Forse la formazione aquilotta ha avvertito un po’ di fisiologica stanchezza, dopo aver profuso tantissime energie in quest’ultimo periodo". Guarda con trepidante attesa al derby col Pisa Gianluca Borrini: "I punti di vantaggio del Pisa sono tanti, loro hanno oggettivamente più possibilità di salire in Serie A, ma com’è nel nostro spirito spezzino lotteremo fino alla fine, con tutte le nostre forze: tutti insieme possiamo ancora farcela. Al ‘Picco’ non si passa, saremo in undicimila a trascinare i bianchi alla vittoria, Hristov & C. avranno alle spalle un intero popolo. Dispiace che a Bolzano sia mancata la giocata vincente, se non fa gol Pio gli altri attaccanti non riescono a finalizzare. E anche in difesa non siamo più così ermetici come eravamo un mese fa. Ma ci risolleveremo, forza Aquile!". Carica a mille nelle parole di Giuliano Altieri: "Sarà importante vincere a tutti i costi il derby contro il Pisa, in casa nostra comandiamo noi, la legge del ‘Picco’ dovrà essere ripristinata giocando una partita di grinta e cuore, nella certezza che ci sarà un pubblico straordinario che darà una spinta fondamentale. Credo ancora nella promozione diretta, se non avverrà con il secondo posto, magari con la distanza di quindici punti dalla quarta". In fibrillazione il ‘conte’ di Corniglia Tiziano Guelfi: "Al ‘Picco’, gli undicimila tifosi spezzini trascineranno i bianchi alla vittoria nel derby. Io credo ancora fortemente nella promozione diretta, se batteremo i pisani, nelle restanti nove partite sono certo che riusciremo a conquistare i punti mancanti per la Serie A. Gli spezzini non mollano mai, non lo faranno neanche i giocatori. Forza, coraggio e tanto entusiasmo. A Bolzano è mancata la stoccata vincente, i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere ma qualche problema nella fluidità del gioco l’abbiamo riscontrata, specie in attacco dov’è mancato il gol. Nota positiva il rientro di Elia che sarà un bel biglietto da visita per il derby". Glauco Bologna aggiunge: "Non dobbiamo assolutamente mollare un centimetro, il derby sarà affrontato dai pisani con l’indubbio vantaggio di sei punti, ma una nostra vittoria potrebbe riaprire i giochi. Sono certo che il ‘Picco’ farà la differenza e sarà in grado di trascinare gli Aquilotti al successo. Non abbassiamo la testa, lottiamo fino alla fine. Anche a Bolzano la squadra ha lottato come sempre, ma è in un momento di poca lucidità in entrambe le fasi: poca concretezza in avanti e qualche sbavatura in difesa". Chiude Antonio Colombo: "A Bolzano ho visto uno Spezia molto voglioso, ma un po’ in difficoltà fisica e mentale per una stanchezza fisiologica. I bianchi ci hanno provato fino alla fine, ma non sono riusciti a capitalizzare la pressione costante. Prepariamoci al meglio per il derby con il Pisa, magari recuperando le energie fisiche e nervose: vincendo contro i nerazzurri si potrebbe ripensare a qualcosa di importante".