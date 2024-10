Pallamano. La Sdg Spezia concede il bis. Anche il Follonica si arrende

Due su due: dopo la vittoria contro il Carrara nel derby che ha segnato il ritorno in serie B maschile, la Sdg Spezia Pallamano fa il bis, imponendosi nella prima trasferta stagionale contro il Follonica, battuto per 32 reti a 28. I Seawolves, che tengono così la testa della classifica, partono forte e dominano fin dai primi minuti, nonostante le assenze degli infortunati, puntando tutto sull’attacco e tenendo il ritmo di gioco alto. All’inizio della ripresa il tabellone indica 16 a 11 per i liguri, che nonostante i cambi in difesa degli avversari per mettere in difficoltà gli ospiti e recuperare il gap, tengono testa al Follonica e non arretrano. "La determinazione e il gioco di squadra hanno fatto la differenza, con azioni rapide e precise in attacco e una buona difesa, siamo arrivati a condurre la gara anche con un vantaggio di 6 reti" spiegano dalla Sdg, in cui brilla l’exploit del goleador Federico Pelli, a segno per ben 10 volte.

"Questa vittoria ci dà molta fiducia: abbiamo affrontato una partita insidiosa, su un campo difficile, ma i ragazzi hanno dimostrato grande carattere e concentrazione. È stato importante mantenere il ritmo giusto per tutta la partita, anche quando Follonica ha cercato di metterci in difficoltà con cambi tattici. La risposta della squadra è stata ottima, soprattutto considerando gli infortuni che stiamo gestendo" è il commento di coach Alessandro Perotto, che festeggia la mini striscia positiva dei suoi. Il prossimo impegno per gli spezzini è fissato per sabato 2 novembre di fronte al pubblico amico della palestra del 2 Giugno contro il Grosseto. "Ci aspettiamo un grande tifo da parte del nostro pubblico per creare una vera e propria ’tana’ per i Seawolves" commentano dal club del presidente Mattioni. Mentre la prima squadra festeggia, va male, invece ai giovani dell’under 16, battuti in trasferta dal Prato per 34 a 20.

Follonica – Sdg Spezia 32-28 Sdg Spezia Pallamano: Pelli G. 4, Munno, Perotto T. 6, Portonato, Pelli F. 10, Romeo, Bianchetti, Andreini, Fedi, Perotto E. 5, Galano 3, Scapazzoni 1, D’Ettorrre 3, Lorenzelli. Allenatore: Alessandro Perotto. In panchina: il presidente Cristian Mattioni e la collaboratrice Serena Sassarini.

Chiara Tenca