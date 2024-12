Pallanuoto. Marina militare. Debutto in Piemonte

Prenderà il via il 18 gennaio il campionato della Marina Militare, iscritta al girone lombardo di serie C maschile. Il team di coach Carlo Foti farà il suo debutto in trasferta contro la Dynamic Sport, una delle future avversarie insieme a Sg Andrea Doria, Wp Buccinasco, Cn Sestri, Sg Arese, Bocconi Sport Team, Can Milano, Von e Busto Pn. L’esordio casalingo il 25 gennaio contro l’Andrea Doria; nella terza, sfida in esterna contro il Cn Sestri (1/2), poi ancora alla "Mori" contro la Sg Arese (8/2) e il Busto Pn (15/2); la sesta giornata prevede la trasferta contro il Wp Buccinasco (22/2), nella settima, in programma il 1° marzo, si tornerà alla Spezia contro il Von, poi la gara in esterna dell’8 contro il Bocconi e giro di boa nell’impianto di viale Fieschi contro il Can Milano sabato 15. Match di ritorno il 22 e 29 marzo, il 5 e 12 aprile, il 3, 10, 17, 24 e 31 maggio. Le prime due faranno i play off e le ultime due retrocederanno in D.

