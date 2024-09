Pallavolo. Rainbow tra rivoluzione e sogno promozione: "Saccomani uomo giusto per guidare il team»

Dopo la presentazione dello staff tecnico la Rainbow Volley La Spezia ha ufficializzato la rosa della prima squadra che dal 20 ottobre tornerà a calcare i parquet della Serie D ligure femminile.Ad entrare nei dettagli è il direttore generale Patrik Mucciarelli.

Quello di quest’anno sarà un gruppo totalmente rivoluzionato. Da che cosa è dipesa questa scelta?

"Abbiamo cercato di rimediare a qualche errore della precedente stagione dove comunque abbiamo fatto bene, anche al di sopra delle nostre aspettative. Qualcosa, però, non è girato nel modo giusto e quindi abbiamo pensato che cambiare strada fosse la decisione necessaria per compiere un ulteriore step".

Prima il cambio in panchina e poi la riconferma di sole treprotagoniste della scorsa stagione. Tutti questi cambiamenti non rischiano di destabilizzare l’ambiente?

"In realtà, anche se potrà sembrare strano, tutte le ragazze hanno subito trovato un’intesa. Hanno stretto immediatamente amicizia e questo affiatamento si percepisce anche negli allenamenti che stanno affrontando con impegno e serietà. Come allenatore abbiamo puntato su Saccomani che ci è sembrato l’uomo giusto per poter guidare al meglio la squadra. A fianco a lui ci sarà Lele Giraldi che si è subito messo a disposizione, ben conoscendo il nuovo coach. Poi sono rimaste il libero Stefania Pilli, il centrale Karina Rossi e la banda Sonia Perchiazzi, oltre ad alcune giocatrici del settore giovanile che sono state promosse in prima squadra. Per il resto abbiamo attinto principalmente dal Lunezia Volley e dall’Albaro, arricchendo la rosa di giocatrici con esperienze in serie C".

Cosa si aspetterà quindi dalla squadra?

"L’obiettivo sarà quello di disputare un ottimo campionato e perché no di lottare per la promozione. Non ci mancano di certo le ambizioni".

Di seguito la rosa completa: Palleggio: Gaia Deste (Colombiera), Ginevra Vollonnino (Valdimagra) Centrali: Flavia Bencaster (Lunezia), Mina Allegretto (Podenzana), Karina Rossi,Antonioli Giada (settore giovanile) Schiacciatori: Benettini Ginevra (Lunezia),Annarelli Glenda (Livorno), Perchiazzi Sonia, Gaia Bado (Albaro), Emma Cerrai (settore giovanile) Opposti: Victoria Grandeaux (Albaro), Giada Giani (settore giovanile) Liberi: Stefania Pilli, Perini Angelica (Villafranca),Letizia Fiori (settore giovanile).

Ilaria Gallione