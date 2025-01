Pari firmato Santillo nella prima sfida quasi un secolo fa

Quello odierno sarà la 27ª sfida in campionato disputata allo stadio dei Marmi tra Spezia e Carrarese. Nell’album dei ricordi, in casa aquilotta, spiccano alcune epiche vittorie, in particolare quella firmata da Oscarino Tacchi, il 4 dicembre 1988, 0-1 e il poker rifilato ai gialloblù nella notturna dell’11 febbraio 2002 con reti di Coti, Caverzan, Pisano e Fiori, quest’ultimo protagonista anche nel derby del campionato precedente, con il gol decisivo realizzato al 10’.

Indimenticabile anche la vittoria del 19 ottobre 1986, quando lo Spezia guidato da mister Gian Piero Ventura sconfisse i marmiferi di Romeo Benetti per 4-2: decisivo Andrea Telesio, protagonista di una doppietta (terzo gol fu attribuito al carrarese Merli per una deviazione) e Tiziano Ascagni. Spicca, il 26 novembre 1967, in Serie C, il netto successo dei bianchi con firme vincenti di Giampaglia, Rollando e Duvina.

A dir poco turbolenta, la sfida che andò in scena l’11 novembre 1979: dopo appena 5’ Giansanti portò in vantaggio gli apuani, gol pareggiato nella ripresa da Bongiorni, con Rossinelli a siglare la rete del successo all’89’ tra le proteste della Carrarese falcidiata da tre espulsioni. Si registrarono incidenti a fine partita, con l’arbitro a farne le spese, colpito da un oggetto contundente.

La prima sfida ufficiale tra le due squadre risale a ben 98 anni fa, finita 2-2 con Santillo autore di una doppietta. Il pareggio, all’ombra delle Apuane, manca dal 1996 (0-0): l’allora mister Carpanesi (nella foto) mandò in campo la seguente formazione: Santarelli; Moro, Vecchio, Lerda, Nincheri, Dalla Costa, Lo Pinto, Garau, Battistini; Cecchini, Provitali.

Fabio Bernardini