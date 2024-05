Philip Platek ringrazia tutti per la salvezza. I tifosi: "Ora c’è la fiducia da riconquistare"

Il presidente Philip Platek è tornato a far sentire la sua voce, per mezzo del sito ufficiale del club, esternando le sue impressioni sull’impresa della salvezza realizzata da mister D’Angelo e i suoi uomini. "Ho aspettato qualche giorno prima di rilasciare dichiarazioni - ha spiegato -, perché credo fosse giusto lasciare spazio alle parole e alle immagini dei protagonisti della fantastica rimonta in campionato, culminata con l’entusiasmante vittoria contro il Venezia, che ci ha permesso di festeggiare l’obiettivo che ci eravamo prefissati a gennaio, dopo un inizio sicuramente difficile e non in linea con le aspettative di tutt".

"Voglio ringraziare ogni singolo giocatore per aver dato sempre il massimo - ha continuato -, senza mai mollare, anche quando la strada sembrava essere una salita particolarmente ripida, dimostrando serietà e spirito di sacrificio fino all’ultimo momento. Un grande ringraziamento va all’allenatore Luca D’Angelo e al suo instancabile staff per aver creduto fin dal primo giorno nella possibilità di ribaltare le sorti della stagione, trasmettendo a tutti fiducia, consapevolezza e determinazione".

Soddisfazione anche per l’operato della dirigenza e per il sostegno dei tifosi: "Ringrazio tutti i dirigenti e i collaboratori che hanno saputo dare un contributo fondamentale alla nostra causa. Un ringraziamento speciale va a tutti i tifosi che hanno dimostrato a tutti noi come trasformare la delusione e la sofferenza in forza, non lasciando mai la squadra sola e sostenendola in modo incredibile fino alla fine, quando il ‘Picco’ è stato ancora una volta all’altezza della sua fama, spingendo le nostre Aquile alla vittoria".

"Ora è tempo di analizzare il campionato appena concluso - è la chiosa -, tracciare un bilancio e iniziare a preparare con attenzione e serietà la prossima stagione, ripartendo dall’incredibile atmosfera di venerdì scorso, quando il ‘Picco’ e la sua gente hanno scritto una nuova pagina nel glorioso libro della storia dello Spezia Calcio. Forza Aquile!". Il massimo dirigente aquilotto non ha volutamente parlato dei programmi futuri del club perché i medesimi saranno esposti più analiticamente nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà i primi giorni di giugno, al suo ritorno in Italia.

In linea di massima, come già anticipato da La Nazione, il budget per la stagione calcistica 2024-25 sarà sicuramente all’insegna della sostenibilità economico-finanziaria del club, il che presuppone la necessità di ridurre ulteriormente il monte ingaggi - saranno ‘sacrificati’ all’uopo alcuni pezzi pregiati quali Nikolaou, Verde e Reca -, mettendo a disposizione di Eduardo Macia e del ds che lo affiancherà (Stefano Melissano ha il contratto in scadenza al 30 giugno e al momento non arrivano segnali di conferma) una somma, non certo elevata, per gli opportuni rinforzi. I quali, in accordo con Luca D’Angelo - l’allenatore pescarese ha il rinnovo automatico ma pretende, giustamente, garanzie tecniche - si concentreranno sul reparto avanzato, con l’individuazione di giocatori ad hoc, di sicura affidabilità, sul modello seguito a gennaio.

Serviranno idee e strategie mirate, puntando ad una crescita dei risultati sportivi, magari traguardando un ottavo posto che varrebbe l’accesso ai playoff. I tifosi aquilotti, dimostrando una maturità eccezionale nonostante i bocconi amarissimi ingoiati negli ultimi anni, con una parabola discendente che è sotto gli occhi di tutti, hanno teso la mano, esponendo uno striscione dal significato emblematico all’esterno del ‘Ferdeghini’: "La salvezza per iniziare...Ora c’è la fiducia da riconquistare". D’obbligo non deluderli, elaborando programmi che, necessariamente, dovranno contemplare una rinascita sportiva e un rapporto più empatico con la gente, come avvenuto ultimamente (prezzi bassi, nuovo logo, etc.).