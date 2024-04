Pochi aquilotti oltre la sufficienza. Elia ok sulla fascia, ma dura poco

ZOET 5: brividi su un’uscita sbagliata, con Buso che fortunatamente non ne approfitta; combina il patatrac sul piazzato vincente dello stesso attaccante lecchese che battezza malissimo.

MATEJU 5: urlo strozzato in gola per il suo colpo di testa parato da Lamanna, sbaglia l’intervento in anticipo su Buso in occasione del gol del pareggio.

HRISTOV 7: il cuore aquilotto Petko continua a entusiasmare la platea, il suo meraviglioso gol di testa, sotto la caldissima Ferrovia, scatena l’esultanza del popolo del ‘Picco’. Prova la replica poco dopo con un altro colpo di testa, deviato miracolosamente da Lamanna. Il migliore della difesa.

NIKOLAOU 5,5: titubanze nella fase iniziale del match sia in marcatura che in uscita, non la sua migliore prestazione. Esce per un risentimento all’adduttore (46’ TANCO 5: pronti, via e si becca un’ammonizione. Confusionario, difetta a più riprese in qualità).

VIGNALI 6: questa volta i suoi utilissimi inserimenti restano nelle intenzioni pur nell’ambito di una prestazione diligente. Provvidenziale una sua respinta in piena area su un tracciato pericoloso degli avversari (63’ CASSATA 5,5: non dà lo scossone auspicato, peccando in precisione e inventiva).

NAGY 6: un po’ meno brillante del solito pur con un contributo prezioso, ha sui piedi una sfera invitante ma il suo tiro è da dimenticare (83’ MORO s.v.).

ESPOSITO S. 6: delizia con un calibratissimo assist per la testa vincente di Hristov, mani nei capelli per la sua splendida punizione che centra il palo. Due sussulti di qualità nell’ambito di una prestazione non trascendentale.

ELIA 6: qualche concessione nel presidio della fascia destra sugli inserimenti di Crociata, solletica in poche occasioni le ovazioni del pubblico per gli affondi sulla fascia, ci si attendeva di più nel secondo tempo.

VERDE 6: sprizzate di brio e qualità solo a corrente alternata, disegna un assist delizioso per l’inzuccata di Hristov, per poi innescare imprecazioni a non finire per il suo magico sinistro ancora una volta respinto da uno strepitoso Lamanna. Ci riprova su punizione, ma i guantoni dell’ex aquilotto impediscono l’esultanza, per poi rimpiangere allo scadere il match-ball terminato sui piedi di un avversario.

BANDINELLI 6: non ripete l’ottima prestazione contro il Lecco sebbene non disdegni il dinamismo. Pochi i margini di manovra per lui per la difesa arcigna degli ospiti. Scalda i guantoni di Lamanna con un fendente da fuori (70’ KOUDA 6: non lesina il sacrificio e la corsa).

FALCINELLI 5,5: non incide, frenato da un fraseggio che non lo favorisce e dall’elevata densità difensiva dei lecchesi (63’ ESPOSITO P. 6: si nota per una bella girata in area).

ALL. D’ANGELO 6: per le occasioni create lo Spezia avrebbe meritato la vittoria, per le difficoltà espresse nel secondo tempo un po’ meno.

ARBITRO AYROLDI 6: buona direzione di gara.

Fabio Bernradini