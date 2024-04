Politica e calcio: polemiche dopo errori arbitrali nel derby della Spezia. Possibile azione legale in vista.

Scende in campo anche la politica dopo i gravi errori arbitrali avvenuti nel derby. Dopo le forti esternazioni del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, ha voluto dire la sua il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei: "Ho assistito al derby in curva Ferrovia. Premetto che sono sconcertato dal livello delle squadre che ho visto al ‘Picco’, ritengo paradossale che lo Spezia debba lottare per salvarsi in una Serie B di qualità così bassa. Questo la dice lunga anche sugli errori della società. Nel corso del match sono state sprecate occasioni clamorose, ciò detto anche dalla curva è apparso subito evidente il fallo di mano di Borini. Com’è possibile con il Var un errore simile? La città e la tifoseria meritano rispetto, dopo gli errori dell’anno scorso con una retrocessione assurda, è inaccettabile ciò a cui abbiamo assistito". E in seno alla tifoseria si sta sviluppando addirittura l’idea di affidarsi a legali per valutare se vi siano le condizioni per una class action.

Fabio Bernardini