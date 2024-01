Preso Mateju, altro rinforzo per la difesa. Soleri potrà essere il nuovo centravanti

"Non mi pento minimamente di essere venuto a Spezia in una situazione difficilissima e la squadra la salviamo!". Le flebili ma ancora possibili speranze di salvezza dello Spezia passano dal coraggio e dalle competenze di mister D’Angelo e dai rinforzi che tra oggi e domani la società gli metterà a disposizione. Dopo Crespi, Vignali e Jagiello, oggi sarà la volta del terzino 28enne Aleš Mateju, nazionale ceco, proveniente dal Palermo. Un giocatore con esperienze in A a Brescia e il Venezia (40 presenze) e in B con le stesse Rondinelle e il Palermo (115 presenze). Trattasi di un difensore discreto dal punto di vista tecnico, eccellente sul piano caratteriale, duttile per l’aspetto tattico al punto che può giocare sia a destra che a sinistra nel reparto arretrato (a Pisa sarà lui a fare il quinto di sinistra), ma anche centralmente. In scadenza di contratto a giugno, lo Spezia ha messo sul piatto il rinnovo al 2025. Abbiamo parlato di ‘quinto’ perché mister D’Angelo sta maturando l’idea di passare alla difesa a tre, adottando il 3-5-2 o il 3-4-3, con possibilità di passare a quattro a partita in corso. Ciò implica, sul fronte difensivo, l’arrivo di un altro centrale, con la permanenza di Muhl che resta un punto interrogativo. Non arriverà il terzino sinistro perché, in attesa dei rientri di Reca e Elia, verrà adattato Mateju. Per l’attacco sarà con ogni probabilità l’ex aquilotto Edoardo Soleri, dal Palermo, ad affiancare Pio Esposito. Classe 1997, ha giocato 13 partite realizzando un gol e un assist. 47 le presenze totali in cadetteria con 5 reti, di cui due proprio sabato scorso nel match contro il Modena. Per D’Angelo è il profilo giusto per la sua duttilità visto che può essere adattato anche al ruolo di seconda punta. Optando per l’attacco a due, servirà un altro attaccante. Due, al momento, le opzioni vagliate: Diego Falcinelli del Modena, classe 1991, 17 presenze, 2 gol e 3 assist con i canarini nell’attuale campionato e l’attaccante israeliano Shon Zalman Weissman, classe 1996, attualmente nelle fila del Granada. Dovrebbe poi arrivare Touré, sabato impiegato da mister Aquilani al 70’, ma dopo il derby. In uscita Amian, destinazione Bologna e Serpe, in prestito alla Turris. Infine, rammarico tra gli sportivi per la cessione di Zurkowski (anche se c’era chi lo criticava), ieri autore di una tripletta con l’Empoli, un giocatore che era in crescita e sarebbe servito allo Spezia, sacrificato per le esigenze di ridimensionamento dei costi volute dal cda.