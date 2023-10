Prima vittoria casalinga, Pedicillo sblocca il risultato dopo pochi minuti, poi segnano Ranieri e Garzia. Lo Spezia Primavera cala il tris al Monopoli

SPEZIA

3

MONOPOLI

0

SPEZIA: Mascardi, Scartoni (79’ Attuoni), Raineri, Benvenuto, Ebano, Garzia, Pedicillo (65’ Bordin), Loffredo (48’ Fontanarosa), Lari (79’ Maurelli), Campana, Di Giorgio (65’ Lachowicz). A disposizione: Casto, Manfrone, Piazza, Monteverde, Suatoni, Tognoni, Bertoncini. Allenatore: Vecchio.

MONOPOLI: Sibilano, Cutrignelli, Latrofa (71’ Gargaro), Mezzapesa (58’ Collocolo), Leuzzi, Biundo, Meliddo, Guglielmi, Colaci (58’ Capobianco), Mari (67’ Mancino), Mastrapasqua.A disposizione: Caputo, Angelini, Natola, Forzia, Malagnino, Torrisi, Carlucci, Di Martino. Allenatore: De Luca.

Arbitro: Gavini di Aprilia (assistenti Ravera di Lodi e Taverna di Bergamo).

Marcatori: 9’ Pedicillo, 53’ Raineri, 75’ Garzia.

LA SPEZIA – Prima vittoria casalinga per la Primavera aquilotta di mister Beppe Vecchio che liquida la pratica Monopoli con un secco 3-0 mai messo in discussione. Evidentemente quando lo Spezia incontra i pugliesi si galvanizza visto che anche nella scorsa stagione il match si chiuse con un inequivocabile quattro a zero a favore degli spezzini. I bianchi, pur privi di Piccioli, Foce, Garibotto e Caddeo, impongono la legge del più forte fin dalle prime battute di gioco con Pedicillo che al 9’ sfodera un gran fendente a giro che non dà scampo a Sibilano. Sterile la reazione degli ospiti. La rete del vantaggio galvanizza gli Aquilotti che al 53’ pervengono al raddoppio grazie una splendida azione personale di Raineri la cui conclusione calibrata si insacca alla sinistra del portiere. Al 75’ Garzia chiude i giochi: approfittando di un rimpallo favorevole in area di rigore avversaria sigla il definitivo tre a zero finale. Con questo successo lo Spezia si porta a sei punti in classifica. Nel prossimo turno gli Aquilotti incontreranno al centro sportivo ‘Bruno Ferdeghini’ il Napoli.

Fabio Bernardini