Primavera. Al ’Ferdeghini’ arriva il fanalino di coda Bari

Riprende domani il campionato Primavera 2 con lo Spezia sarà impegnato al ‘Ferdeghini’, alle 15, contro il Bari allenato da Raimondo Catalano. Gli Aquilotti, a quota 20 punti, reduci dalla sconfitta di Perugia 2-1, puntano a una vittoria contro i Galletti, ultimi in classifica con solo sette punti, per consolidare le ambizioni di play-off. La truppa, allenata da mister Claudio Terzi, ha preparato al meglio la partita di domani disputando, giovedì scorso, al centro sportivo di Follo, un’interessante amichevole contro la prima squadra, terminata 10 a zero a favore degli uomini di D’Angelo. Il match sarà diretto da Palmisano di Saronno, assistenti Macchi di Gallarate e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno.