PRIMAVERA. Aquilotti raggiunti in pieno recupero

Perugia

1

Spezia

1

PERUGIA: Vimga, Viti, Falasco, Prisco, Patrignani, Ebnoutalib, Giunti, Ambrogi, Lickunas, Ronchi, Agosti. All. Formisano.

SPEZIA: Mascardi, Attuoni, Raineri, Benvenuto, Ebano (75’ Manfrone), Garzia, Pedicillo (64’ Fontanarosa), Loffredo (83’ Maurelli), Lari (83’ Piazza), Campana, Di Giorgio (75’ Lachovicz). All. Vecchio.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro (assistenti Chiavaroli e Cataneo).

Marcatori: 37’ Lari, 95’ Viti.

PERUGIA – Sfuma la vittoria in extremis per la Primavera, raggiunta al 95’ dal gol di Viti. Bianchi autori di una prestazione superlativa, specie nel 1° tempo, purtroppo non collimata con una vittoria che sarebbe stata strameritata per le occasioni da gol create da Benvenuto, Di Giorgio e Pedicillo. Da segnalare una grande parata di Mascardi sul tiro di Ambrogi. Il vantaggio lo firma Lari, al 37’, di tapin, in mischia, conseguente a un colpo di testa di Loffredo. La beffa proprio nell’ultima azione, con Viti che approfitta di un errore difensivo e firma l’1-1.

Fabio Bernardini