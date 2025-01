PRIMAVERA. Deludente pareggio contro il Bari ultimo in classifica. Playoff più lontani

SPEZIA 0 BARI 0

SPEZIA: Leonardo, Fantinati, Baldetti (67’ Nicolai), Lorenzelli, Bertoncini, Piras, Tognoni (54’ Ferrazza), Garzia, Di Giorgio, Vannucci (61’ Franchetti Rosada), Djankpata (61’ Cassano). (A disp. Tortorella, Martinelli, Kalushi, Schembre, Felici, Marchini, Vicari). All. Terzi.

BARI: De Lucci, Tatullo (76’ Labranca), Carrieri, Polito, Pinto, Sassarini, Fravola (67’ Caputi), Palumbo (76’ Spadavecchia), Tedeschi, De Martino (58’ Cracchiolo), Labianca (76’ Mavraj). (A disp. De Giosa, Sanrocco, Di Cesare, Dimola, Monetti, Cracchiolo, Buonsante). All. Catalano.

Arbitro: Palmisano di Saronno (Macchi di Gallarate e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno).

LA SPEZIA – Deludente pareggio casalingo della Primavera contro il Bari ultimo in classifica. Al ‘Ferdeghini’ i bianchi, nonostante il rinforzo di Djankpata dalla prima squadra e la presenza dell’attaccante Di Giorgio (in predicato di andare in prestito a una squadra di Serie C), non vanno oltre uno scialbo 0-0 che non gli consente di mantenere il passo delle squadre in zona playoff. Nel prossimo turno lo Spezia farà visita al Monopoli, penultimo in graduatoria, si spera pertanto in un pronto riscatto per riprendere la corsa verso le zone alte della classifica.

Fabio Bernardini

Nella foto: Halid Djankpata