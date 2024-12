PRIMAVERA. Pareggio a Pescara. Fra i bianchi di Terzi al debutto Djankpata

pescara

0

spezia

0

PESCARA: Barone, Preta (57’ Bucco), Pesoli, Isufi, Guaragna (57’ Di Zio), Valente, Ricciardi (57’ Kunze), Gatto, Zeppieri, Berardi, Palumbo (76’ D’Arcangelo). (A disp. Barbacani, Palazzese, Zola, Di Biagio, Cardilli, Schiattarella, Vischia). All. Stella.

SPEZIA: Mosti, Nicolai, Banti (85’ Vannucci), Piccioli, Benvenuto, Bertoncini, Tognoni (79’ Baldetti), Marchini (79’ Brio), Fontanarosa, Djankpata, Ferrazza. (A disp. Leonardo, Fantinati, Martinelli, Rolla, Piras, Ebano, Insignito, Altemura, Vicari). All. Terzi.

Arbitro: Illiano di Napoli (Colavito di Bari e De Chirico di Molfetta).

PESCARA – Non va oltre il pareggio la Primavera dello Spezia allenata da Claudio Terzi, di scena sul campo del Pescara, formazione di classifica medio-bassa. Un match fortemente condizionato dal forte vento che non ha permesso alle due squadre di esprimere al meglio le loro qualità. Nel corso del primo tempo i bianchi hanno rischiato nei primi minuti di gioco, con un palo colpito dal Pescara. A poco a poco gli Aquilotti hanno preso le misure agli abruzzesi, andando vicini al gol con Fontanarosa, Ferrazza e Tognoni, quest’ultimo fermato solo dal palo. Nelle fila delle Aquile in campo anche Benvenuto e Djankpata, assente invece il bomber Di Giorgio. Con questo pareggio i bianchi restano al quarto posto in classifica, in zona playoff.

Risultati: Ascoli-Benevento 1-0, Cosenza-Frosinone 2-3, Pisa-Napoli 1-2, Ternana-Salernitana 3-1, Palermo-Monopoli 4-1, Avellino-Crotone 3-2, Bari-Perugia 2-2.

Classifica: Frosinone 25 punti, Napoli 24, Benevento 19, Spezia e Ascoli 17, Palermo 16, Pisa 14, Cosenza, Ternana e Crotone 13, Pescara e Perugia 12, Salernitana e Avellino 10, Bari 6, Monopoli 4.

Fabio Bernardini