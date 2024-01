Primavera. Sconfitta beffarda. Tre rigori al Crotone

Spezia

2

Crotone

3

SPEZIA: Plaia, Scartoni, Raineri (77’ Monteverde), Benvenuto, Ebano, Garzia, Campana (68’ Lachowicz), Loffredo, Fontanarosa, Piccioli (77’ Bordin), Di Giorgio. All. Vecchio.

CROTONE: Martino, Pirozzi, Damora, Riezzo (77’ De Gennaro), Galardo, Coscia, Tarantino, Tosto (30’ Cacia), Voncina, Poerio (83’ Ambrogio), Loiacono. All. Lomonaco.

Arbitro: Iacobellis di Pisa (assistenti Farina e Galigani).

Marcatori: 33’ Loffredo, 43’ Garzia, 48’, 60’ (rig.) e 64’ (rig.). Voncina.

Note: espulso al 71’ Loffredo.

LA SPEZIA – Sconfitta con recriminazioni per lo Spezia, con ben tre rigori agli avversari, uno parato da Plaia. Aquilotti avanti al 33’ con un colpo di testa di Loffredo. Il raddoppio al 43’ con gran tiro da fuori area di Garzia. A inizio ripresa gli ospiti acorciano con Voncina. Lo stesso Voncina trasforma al 60’ e al 64’ i rigori concessi dall’arbitro Iacobellis, contestatissimi dalla truppa di mister Vecchio. Spezia chiude in 10 per il rosso a Loffredo.

Fabio Bernardini