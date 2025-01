PRIMAVERA. Vittoria a Monopoli. Ora i playoff sono più vicini

MONOPOLI1SPEZIA3

MONOPOLI: Sibilano, Cirone (38’ Marchionna), Collaro, Mancino, Rolla, Di Bari, Di Cagno (73’ Fracchiolla), De Gennaro (83’ Del Vecchio), Persichini (79’ Marzulli), La Sorsa, Lamberta (73’ Ciprio). (A disp. Scioscia, Lamacchia, Mercone, Berlen, De Marchis, Spadavecchia). All. D’Ermilio.

SPEZIA: Tortorella, Nicolai (73’ Fantinati), Baldetti (80’ Banti), Garzia, Bertoncini, Piras, Di Giorgio, Lorenzelli, Fontanarosa (73’ Cassano), Franchetti Rosada (69’ Insignito), Ferrazza. (A disp. Altemura, Martinelli, Kalushi, Felici, Piccioli, Vannucci, Vicari). All. Terzi.

Arbitro: Ambrosino di Nola, assistenti Vitale di Salerno e Ciannarella di Napoli.

Reti: 40’ Lorenzelli, 57’ Bertoncini, 79’ Insignito, 85’ Mancino.

GIOIA DEL COLLE – Dopo i due passi falsi contro il Perugia (sconfitta per 2-1) e il fanalino di coda Bari (0-0 in casa), lo Spezia Primavera torna alla vittoria contro il Monopoli, alimentando le ambizioni di playoff, ora distanti solo due punti. Bianchi in vantaggio al 40’ grazie a Lorenzelli, abile a superare Sibilano con un gran tiro dalla distanza. Nella ripresa, i padroni di casa si sbilanciano alla ricerca della rete del pareggio, gli Aquilotti ne approfittano colpendo in contropiede con Bertoncini, al 57’. A chiudere i giochi, al 79’, ci pensa Insignito che firma il tre a zero. I bianchi potrebbero, ulteriormente, incrementare il risultato finale ma qualche errore di misura sotto porta non lo consente. Nei minuti finali del match, una disattenzione della difesa aquilotta permette a Mancino di firmare il gol della bandiera. Con questa vittoria, lo Spezia sale a 24 punti in graduatoria, a due punti di distanza da Ascoli, Benevento, Palermo e Ternana, a sette dal Napoli e a quattordici dalla capolista Frosinone. Nel prossimo turno i giovani atleti in maglia bianca sfideranno al ‘Ferdeghini’ proprio i ciociari, lanciatissimi verso la vittoria del campionato.

Fabio Bernardini