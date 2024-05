Progetto realizzato dalla Gau Arena dell’architetto Gino Zavanella. Copertura della curva Ferrovia. E’ imminente l’inizio dei lavori

La prossima settimana dovrebbero partire i lavori per la costruzione della copertura della curva Ferrovia, sulla base del progetto realizzato dalla Gau Arena dell’architetto Gino Zavanella. Considerando la struttura architettonica estremamente complessa della curva, sul modello Velodrome di Marsiglia, serviranno accorgimenti particolari per l’impiantistica dei prefabbricati che verranno montati con gru speciali. Il costo dell’opera è di circa tre milioni di euro, dei quali due stanziati dallo Spezia, uno dalla Regione Liguria e dal Comune della Spezia. La prossima settimana, nel corso di una conferenza stampa, saranno specificati nel dettaglio gli aspetti tecnici e i presumibili tempi di realizzazione, anche se già da ora si può affermare che per almeno un paio di partite, nel prossimo campionato cadetto (inizierà il 16 agosto), i supporter della Ferrovia saranno costretti a traslocare negli altri settori. Con il cantiere aperto la curva Ferrovia sarà, infatti, chiusa al pubblico e, conseguentemente, i 4mila tifosi che solitamente la occupano saranno trasferiti in curva Piscina e in gradinata. L’ipotesi al vaglio, come già anticipato sul queste pagine, è quella di ridurre la capienza da destinare agli ospiti in curva Piscina da 1500 a 500 posti per aggiungere ai 1977 posti già ora a disposizione degli spezzini in quel settore, altri 1000 posti. Fermo restando che, se nelle prime giornate di campionato dovessero andare in scena, al ‘Picco’, i derby con Pisa, Reggiana o Sampdoria, si potrebbe anche prospettare la possibilità di uno stadio completamente destinato alla tifoseria locale per motivi di ordine pubblico. Ovviamente l’ultima parola spetterà alle forze dell’ordine, il cui parere sarà vincolante. La tifoseria, a seguito di una interlocuzione costante con la società bianca, ha compreso la necessità di stringere i denti in questa fase per poter poi godere in futuro di una curva coperta che avrà un impatto scenografico e canoro straordinario. Non è, altresì, escluso che lo Spezia, al fine di ridurre al minimo il disagio dei propri tifosi, chieda alla Lega di Serie B, in fase di compilazione del calendario, di giocare le prime due partite in trasferta.

Fabio Bernardini