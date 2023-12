PROVEDEL. Partito per 2 milioni adesso ne vale 34

Il Manchester United è pronto a trattare l’acquisto dell’ex aquilotto Ivan Provedel dalla Lazio per 34 milioni di euro. Per il patron biancoceleste Lotito, in caso di cessione agli inglesi, si prefigurerebbe una plusvalenza niente male dato che nell’estate 2022 acquistò il giocatore per 2,5 milioni di euro più bonus. Per i Platek, invece, non poco amaro in bocca per un ‘gioiello’ rilanciato dall’ex ds aquilotto Meluso e dai mister Italiano e Motta, dal quale avrebbero potuto probabilmente trarre maggiori introiti.